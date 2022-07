Ashley Martínez, la niña de 11 años que descubrió un asteroide y fue reconocida por la NASA

Una niña de 11 años originaria de Cuernavaca, Morelos, protagonizó el reciente descubrimiento de un asteroide. Se trata de Ashley Martínez Ocampo, quien ya fue reconocida por la NASA y por organizaciones internacionales de astronomía.

Ashley se inició en la búsqueda de estos objetos gracias a la Sociedad Astronómica Urania (SAU), una organización de aficionados morelenses. Así, la menor se inscribió a un programa de la NASA especializado en la búsqueda astronómica.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, dijo Ashley a medios locales.

¿Cómo sucedió el hallazgo del asteroide?

Ashley recibió una invitación por parte de la Sociedad Astronómica Urania (SAU) para la búsqueda de meteoritos. El trabajo de la niña consistió en analizar fotografías tomadas del cielo tomadas por el telescopio Pan-Starrs, ubicado en Hawái.

Para marzo de 2021, Ashley ya había analizado más de 30 fotografías de distintas zonas de la bóveda celeste con ayuda de un software especializado.

Su esfuerzo la llevó a descubrir el asteroide 2021 FD26 y está a la espera de que le confirmen el hallazgo de otros cinco.

Ashley dijo que aún no decide el nombre que le pondrá al asteroide, pero que todavía tiene algunos años para pensarlo. También enfatizó la importancia de estos estudios pues los asteroides son cuerpos que pueden impactar con la Tierra.