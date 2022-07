South Park Studios, en asociación con Paramount, seleccionaron a la Ciudad de México como la primera parada de “The South Park 25th Anniversary Pop-Up”, un espacio y tienda pop-up para fans que celebra las 25 temporadas de la serie animada. El espacio tendrá productos exclusivos, artículos originales y áreas para tomarse fotos inspiradas en la serie. La primera tienda abre en la Ciudad de México este fin de semana y posteriormente viajará a Londres el 12 de agosto, Berlín el 19 de agosto, Tokio el 16 de septiembre y Lucca, Italia el 28 de octubre. En todas las ciudades, la tienda estará abierta solo un fin de semana.

South Park Studios y Paramount celebran el 25 aniversario de South Park con un espacio en la CDMX. / Foto: Cortesía

Esta tienda pop-up estará abierta en la Ciudad de México del 29 al 31 de julio de 11am a 7pm en Paseo Interlomas. Además, South Park Studios y Paramount crearon un espacio móvil adicional para los fans, el iconico autobús escolar de South Park, estará de viaje por la Ciudad de México hasta el 4 de agosto, dando oportunidad a los fans de encontrarlo y unirse a la celebración de la temporada 25.

La tienda contará con múltiples momentos para subir a Instagram, elementos interactivos, artículos originales de la serie y huevos de pascua de South Park. Los invitados tendrán la oportunidad de comprar merchandise localizado exclusivo y productos con los personajes más queridos.

Adicionalmente, Paramount+ Latinoamérica prepara el próximo estreno del esperado concierto “South Park 25 The Anniversary Concert”, con los co-creadores Trey Parker & Matt Stone, Primus and Ween. Filmado en el legendario espacio Red Rocks, el concierto celebra el el papel esencial que ha tenido la música en la serie desde su debut hace 25 años.

South Park es una comedia estadounidense animada tipo sitcom para adultos, ganadora de cinco premios Emmy, creada por Trey Parker y Matt Stone. En Latinoamérica se transmite por Paramount+ y Comedy Central. La serie se lanzó el 13 de agosto de 1997 y actualmente se encuentra en su temporada número 25.

El acuerdo expansivo de los MTV Entertainment Studios con Parker y Stone incluye extender South Park en Comedy Central hasta 2027 y llevar la serie animada de mayor duración del cable hasta la temporada número 30. Además de la extensión de la serie, el acuerdo incluye 14 películas originales de South Park hechas para exclusivamente para Paramount+ como SOUTH PARK POST COVID y SOUTH PARK POST COVID: THE RETURN OF COVID, SOUTH PARK THE STREAMING WARS y SOUTH PARK THE STREAMING WARS PART 2, todas disponibles en la plataforma en Latinoamérica. La serie ha ganado cinco premios Emmy, hasta la fecha, y un premio George Foster Peabody.