El ministro de Defensa británico anuncia su apoyo a Truss en la carrera para suceder a Boris Johnson

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Wallace ha destacado que, en la lucha contra el exministro de Hacienda Rishi Sunak, respaldará a Truss por considerar que "entiende las amenazas" a las que se enfrenta Reino Unido en plena invasión rusa de Ucrania.

Así, ha destacado que Truss entiende los "desafíos" a los que el país "se enfrenta día a día" y cómo "debe obtener financiaciones apropiadas", según informaciones de la cadena de televisión Sky News.

El ministro ha dejado de lado su postura de neutralidad y ha matizado que "quería encontrar una candidata que haga lo correcto y reconozca las amenazas diarias, que son reales y están aumentando", tal y como ha explicado. "No podemos pretender que estas cosas desaparezcan por sí solas", ha dicho.

"Yo me he fijado en sus comportamientos y su forma de proceder, (...) pero también los conozco a los dos. He estado en el Gobierno durante dos años y para mí era importante trabajar con las personas adecuadas que nos sacaran adelante", ha incidido.

En este sentido, ha asegurado conocer a Truss. "Es muy seria, es auténtica. Lo que ves es lo que tienes. Ha sido consistente a la hora de apoyar la defensa y seguridad del país. Lee los mismos informes de Inteligencia que leo yo", ha continuado antes de manifestar que sintió que era "la persona adecuada a la que apoyar".