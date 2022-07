Monreal no participará en el proceso de selección de consejeros de Morena

El senador Ricardo Monreal anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará Morena para conformar el Congreso Nacional de ese partido que tomara decisiones de cara al 2024, porque “ya está prefigurado el resultado” y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos.

Te puede interesar: Ricardo Monreal estrena rap inspirado en su vida

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter sociales, dijo que tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundamos el partido.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o, de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar”.

Por respeto a las bases, la militancia y a quienes fundamos MORENA, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros.

Actuaremos con prudencia y ecuanimidad. pic.twitter.com/sCGyKGJPab — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2022

Comentó que actuará con prudencia y ecuanimidad e insistió en la reconciliación y después de este proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita.

Puedes revisar: Los mejores momentos en la mesa se viven en familia

El coordinador de Morena en el Senado subrayó que ya está muy anticipado y prefigurado el resultado de este proceso.

Lo más visto de Publimetro TV