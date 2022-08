La Casa Blanca cree que Pelosi "tiene el derecho" a viajar a Taiwán si así lo quiere

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Preguntado por la posible escalada de tensión que se generaría con China ante una visita de Pelosi a Taiwám, Kirby ha asegurado que la presidenta del Congreso estadounidense "tiene el derecho a tomar su propia decisión", añadiendo que la Administración Biden no va tomar cartas sobre el asunto.

"Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ella y su equipo tengan toda la información que necesitan. Y mantenemos esa línea de comunicación a lo largo de un viaje como deberíamos, por supuesto, es un requisito. Pero la presidenta y su personal que la asesora toman la decisión" ha dicho Kirby, según un comunicado de la Casa Blanca.

Asimismo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ha subrayado que, hasta el momento, Pelosi no ha confirmado de alguna manera que acudirá a Taiwán. "No he visto ninguna confirmación de este tipo. Y nuevamente, serían la presidenta y su personal lo que tendrían que anunciarlo", ha añadido.

Sin embargo, en el caso de que la presidente de la Cámara de los Representares decidiera ir, esta viajaría de forma segura pues contaría con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

"Bueno, sin entrar en detalles, creo que se puede entender que parte de nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ella pueda viajar segura. Y te puedo asegurar que lo hará", ha respondido Kirby ante preguntas de la prensa sobre el peligro para Pelosi de acudir a Taiwán por las amenazas de China.

Por otra parte, preguntado por la posible reacción de China --que considera Taiwán como parte de su territorio, por lo que no acepta que una funcionara estadounidense viaje de forma oficial allí, Kirby ha señalado que no cree que haya una razón para que "esto se intensifique".

"Hay muchos intereses de seguridad nacional, así como intereses con nuestros aliados y socios que están en juego en el Indo-Pacífico", ha detallado el portavoz, que ha adelantado que para que el conflicto no escale es importante que "las líneas de comunicación entre Washington y Pekín permanezcan abiertas".

Además, ha recordado que otro presidente del Congreso estadounidense --Newt Gigrich-- ya visitó en 1997 Taiwán, momento en el cual no se registró un alza de las tensiones.