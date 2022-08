El Congreso de Perú niega a Pedro Castillo el permiso para acudir a la investidura de Gustavo Petro

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Congreso de Perú ha denegado este jueves el permiso al presidente peruano, Pedro Castillo, para viajar a Bogotá del 6 al 8 de agosto con motivo de la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Con 67 votos en contra de su viaje, 42 a favor y cinco abstenciones, el Parlamento peruano ha negado a Castillo la posibilidad de ausentarse del territorio nacional argumentando que sobre el mismo pesan cinco investigaciones de la Fiscalía General, ha informado la emisora RPP.

"Muchos pensamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es revancha. Le hemos dado permiso en otras ocasiones", ha explicado el congresista fujimorista Hernando Guerra durante su intervención.

La legisladora Adriana Tudela de Avanza País, por su parte, ha expuesto que en las actuales circunstancias los indicios de corrupción son "abrumadoras y abundantes" y que en ese contexto "el peligro de fuga se vuelve más real".

"Él acude a un acto protocolar, por lo que no es necesario que viaje, y muy bien puede ir el Canciller. Nuestra responsabilidad es que el presidente rinda cuentas al pueblo que dice representar", ha aseverado la diputada peruana.

Pero la bancada de Perú Libre, el partido con el que Castillo se presentó a las elecciones, no ha visto razones para oponerse a tal autorización. "No se dejen llevar por el odio y por teorías conspirativas, porque vamos a hacer un papelón internacional", ha esgrimido la parlamentaria Katy Ugarte, según 'El Comercio'.

"No hay motivos para hacernos quedar mal en el exterior", ha recalcado el congresista Elías Varas, de Perú Bicentenario.

Según el artículo 102 de la Constitución, el Congreso de la República de Perú tiene entre sus atribuciones "autorizar al presidente de la República para salir del país", motivo por el que Castillo tenía que solicitar el permiso para viajar a Colombia.

Este fin de semana está previsto que el presidente electo colombiano, Gustavo Petro, sea investido y tome de esta manera el relevo de Iván Duque.