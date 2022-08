Sergio Mayer se destapa y revela que buscará ser presidente de México en 2024

A dos años que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2024, otra ‘corcholada’ acaba de ser destapada y se trata del exdiputado federal de Morena, Sergio Mayer, quien aseguró ante medios de comunicación que buscará ser presidente de México.

El actor comentó que ya lo está decretando y además se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger, quien logró ser gobernador de California en 2003 hasta 2011.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, indicó.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, agregó.

Cabe recordar que en la anterior legislatura, es decir, del 2018 a 2021, desempeñó como diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México.

