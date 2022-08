Motociclistas piden meter reversa a etiquetado de cascos en Edomex

La Unión de Motociclistas de la Zona Norte del Estado de México rechazó la sobrerregulación que pretende hacer el municipio de Coacalco, que implica un doble emplacamiento, además de imponer una etiqueta con placa en el casco , medidas que fueron anunciadas sin tener publicada la Gaceta Municipal, acusó el movimiento.

Te recomendamos leer: Guardia Nacional pasará a la Sedena por acuerdo presidencial de AMLO.

De acuerdo con la organización que aglutina a más de 400 motociclistas de 30 clubes de conductores del Estado de México, esta medida no se les consultó por lo que se manifestaron de la nueva disposición.

José Luis Díaz, vocero de la Unión de Motociclistas de la Zona Norte del Estado de México, fue el encargado de presentar el documento ante la Oficialía de Partes del Palacio Municipal de Coacalco, con el Sello de Acuse de Recibido con número de folio 3622, con lo que se establecerán mesas de diálogo con las autoridades ante dicha medida.

”Esto no es un movimiento político, estamos defendiendo nuestros derechos como motociclistas, y como gremio somos quien más aporta a la sociedad. No nos pueden etiquetar como delincuentes y todo quien use una motocicleta es llamado motociclista y es mi hermano”, afirmó José Luis Díaz a su salida del Palacio Municipal

Te puede interesar: Inflación rompe récord y llega a 7.99% durante junio

Además de presentar un pliego petitorio en la explanada del palacio municipal de Coacalco de Berriozábal, la Unión de Motociclistas anunció que continuarán con las caravanas y bloqueos viales con el objetivo de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se pronuncien sobre la carga de impuestos que buscan imponer a este sector.