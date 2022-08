El calvario de Ashton Kutcher: se quedó sordo y ciego por una rara enfermedad autoinmune

MADRID, 9 (CulturaOcio)

Tras el final de la serie The Ranch en 2020, Ashton Kutcher no volvió a actuar hasta 2022, cuando reapareció en el thriller Vengeance. Parece que el actor se ha centrado en ese tiempo en su salud, ya que ha revelado que fue diagnosticado de una rara enfermedad autoinmune que casi le deja ciego y sordo.

Kutcher se sinceró durante una aparición en el programa Running Wild With Bear Grylls: The Challenge. "Hace como dos años tuve una forma rara de vasculitis que me dejó sin visión, sin oído y sin equilibrio", dijo el actor.

"Me llevó un año recuperarlo todo de nuevo. Realmente no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes, hasta que dices: 'No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a oír, no sé si alguna vez podré volver a caminar'", agregó.

El intérprete desveló que la vasculitis incluso puso en riesgo su vida. "Tengo suerte de estar vivo. En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para darte lo que necesitas, entonces la vida se vuelve divertida. Empiezas a pasar por encima de tus problemas en lugar de vivir enterrado en ellos", expuso.

La vasculitis es una enfermedad autoinmune que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos. Cabe destacar que esta misma patología acabó con la vida de Harold Ramis en 2014 a los 69 años.

Kutcher tiene varios proyectos en el horizonte. Aparecerá en la película The Long Home, dirigida por James Franco, así como en el largometraje Your Place or Mine junto a Reese Witherspoon.