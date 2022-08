Brasil rechaza jugar el partido aplazado ante Argentina del clasificatorio del pasado mes de septiembre

La 'canarinha' ve riesgo de lesión dos meses antes del Mundial de Catar

MADRID, 11 (STATS Perform/dpa/EP)

La selección de fútbol de Brasil informó este jueves de su negativa a jugar el partido ante Argentina de la fase de clasificación para el Mundial suspendido después de que las autoridades sanitarias detuvieran el encuentro del pasado 5 de septiembre en Sao Paulo al considerar que cuatro futbolistas argentinos estaban violando la cuarentena por el coronavirus.

La 'Canarinha' y la Albiceleste se clasificaron cómodamente para el Mundial de Catar, a pesar de que el partido del pasado mes de septiembre en Sao Paulo se tuvo que postergar, cuando a los seis minutos funcionarios de salud brasileños se opusieron a la participación de cuatro jugadores argentinos que, según ellos, violaron las reglas de cuarentena debido a la pandemia. En medio del caos, los argentino decidieron marcharse del céspd y el partido se suspendió.

La FIFA multó a ambos organismos e insistió en que el clasificatorio debía completarse a pesar de su irrelevancia para la clasificación de cara a la cita mundialista.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevaron el caso al TAS, quien se pronunciará a finales de este mes. La FIFA, que podría suspender definitivamente el duelo, no ha fijado una fecha para el encuentro, pero se prevé que sea en septiembre.

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, señaló que la selección brasileña no quiere jugar el partido dos meses antes del Mundial, debido a los riesgos de lesiones.

"Nos comunicaremos con la FIFA para que este partido no se juegue. Haré todo lo posible para responder a la solicitud de nuestro cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar un sexto Mundial en Catar. Si ese partido no es recomendable jugarlo por nuestro cuerpo técnico, trabajaremos para que no se juegue", concluyó el comunicado.