Miguel Herráez lleva el horror de la dictadura de Videla al París prepandemia en su novela 'La estratagema'

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El mundo está a punto de ser sacudido por una pandemia. París vive los últimos días del tiempo antiguo. Las mascarillas son algo exótico, raro. Dos profesores universitarios españoles se encuentran en la capital francesa comisariando la exposición de un fotógrafo argentino. Han llegado hasta ese día gracias al patrocinio de una empresa hortofrutícola. Todo es convencional. Todo, aparentemente normal.

Pero, casi al mismo tiempo que la pandemia va a cambiar el mundo, uno de los dos profesores se verá inmerso en una intriga que cambiará su visión de la vida. Este es el punto de partida de 'La estratagema' (Piel de Zapa) en la que, a partir de la ficción de un fotógrafo desaparecido, Bruno Ledesma, nacido en Argentina, pero criado en España, Herráez construye una intriga "intelectual y emocional".

En sus páginas, el lector, al mismo tiempo que el protagonista, irá descubriendo "los tenebrosos lazos que unieron a la dictadura de Videla y el postfranquismo, y cómo sus tentáculos se arrastran hasta nuestros días".

Dos preguntas son la columna vertebral de toda la novela: ¿qué le sucedió al desaparecido Bruno Ledesma y por qué, tantos años después, se ha avivado el interés por el desenlace que le deparó la dictadura de Videla? Dos preguntas cuyas respuestas harán que el protagonista se enfrente a sus propias contradicciones porque, como explica el propio Herráez, 'La estratagema' es, sobre todo, "una reflexión sobre las contradicciones que acompañan a todo ser humano en su propia y compleja existencia cotidiana".

Dividida en tres partes y narrada en presente --"me apetecía experimentar la narración con ese tiempo verbal", comenta el autor valenciano--, el relato llama la atención de entrada por cómo reconstruye los días previos al confinamiento. Pero, más allá de ofrecer testimonio de la pandemia, del tiempo reciente, su objetivo es "reflexionar sobre los horrores del pasado, no olvidar; en cierta medida, que lo urgente no eclipse a lo importante".

"COLABORACIÓN" DE LA ESPAÑA DE LA TRANSICIÓN

Así, si en su anterior novela, 'Los días rojos', quiso dejar testimonio de cómo los nazis se refugiaron en la España franquista, en 'La estratagema' Herráez denuncia ahora "la aquiescencia de la España de la Transición con el horror en Argentina, una colaboración muchas veces soslayada pero que ha dejado testimonios tan vergonzantes como las medallas que el rey emérito le concedió a Videla o las imágenes de ambos juntos en Buenos Aires en 1978".

Miguel Herráez (València, 1957) es autor de novelas como 'Click', 'Confía en mí', 'Bajo la lluvia', 'Detrás de los tilos', 'La vida celular' y 'La mitad de la memoria', publicadas en España y Argentina.

Periodista en los años noventa, es experto en la vida y obra de Julio Cortázar, y suyo es uno de los ensayos más reconocido, 'Julio Cortázar, una biografía revisada', que cuenta con numerosas reediciones en distintos idiomas, las últimas en turco y ruso.

Con 'La estrategia de la postmodernidad en Eduardo Mendoza' obtuvo el premio Juan Gil-Albert y el de la Crítica Literaria Valenciana. Títulos suyos han sido traducidos al francés, italiano y portugués.