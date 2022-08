Erik ten Hag: "Siento pena por los hinchas"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Sorprende empezar un partido así, porque concedimos cuatro goles en 35 minutos, y eso no puede pasar. Entonces, el equipo tiene que asumir la responsabilidad. Siento pena por los hinchas, lo siento mucho, porque ellos dejaron todo para alentarnos y nosotros los defraudamos", afirmó Ten Hag en declaraciones a los canales oficiales del club.

"Lo siento mucho por ellos. Esta no es la forma en que quiero jugar, y esta no es la forma en que quiero rendir. Los hinchas hicieron un gran esfuerzo para venir a Londres", añadió el técnico neerlandés, quien no ha conseguido dar con la tecla del equipo en su estreno liguero.

Ahora, el United tratará de recuperarse de la debacle, tras caer (1-2) ante el Brighton y sufrir una goleada (4-0) contra el Brentford, el próximo lunes 22 de agosto, cuando reciban al Liverpool en Old Trafford para la tercera jornada de la Premier League.