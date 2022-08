¡Ha vuelto! ‘La compañere’ reaparece tras polémica de filtración de contenido íntimo

Luego de que se filtrará su contenido de OnlyFans en abril pasado donde fue aborrecida por usuarios de redes sociales, Andra Escamilla, mejor conocida como ‘La compañere’, está de regreso y presumió su nuevo look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer, quien se considera una persona no binaria, publicó diversas fotografías de su nuevo look parecido al personaje de ‘Stephanie’ del programa infantil ‘Lazy Town’ y su viaje por Islas Mujeres en el mar Caribe.

Otra cosa a destacar fue que ‘La compañere’ celebró sus 20 años de edad destacando un mensaje conmovedor sobre su camino en la vida.

“Una reflexión para quien tiene 20, no debes decidir tu camino cuanto antes, no trabajes en algo que no te gusta, solo desperdiciarás tu potencial y talento. Ser quien eres vale más que el dinero, si amas lo que haces y te esfuerzas lo suficiente lograrás la vida que quieres”, dijo Andra Escamilla.

Cabe recordar que Andra Escamilla estuvo alejada de las redes sociales cuando el pasado abril del presente año en el que diversos grupos feministas pidieron que se pusiera en marcha la ‘Ley Olimpia’ con el fin de protegerla tras filtrarse su contenido de OnlyFans.

