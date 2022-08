Lilly Téllez responde a líder de Frenaaa tras descartarla como candidata presidencial para 2024

La senadora Lilly Téllez le respondió al líder del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano, luego de que descartara a la panista como candidata presidencial para 2024.

A través de redes sociales, Lozano expresó no tener dudas de que la senadora Téllez “viene de Morena”. “Yo NO tengo duda de que Lily Tellez viene de Morena, ¿ alguien si?”.

“Yo NO tengo duda de que fue periodista 17 años y que conoce MUY BIEN que gente estaba en Morena ¿ y TÚ?”, escribió el líder de Frenaaa. “¿Crees que NO sabía que Morena es el brazo político del CRIMEN ORGANIZADO? Yo NO. Ella está descartada, OUT”, agregó en otro mensaje Gilberto Lozano.

En respuesta, la senadora de Acción Nacional le respondió a Lozano, en alusión a una transmisión que el líder de Frenaaa hizo en diciembre del año pasado y en la que se observa cómo cae una imagen de la Virgen de Guadalupe. “Por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones”, respondió Lilly Téllez.

Por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones 🤭 https://t.co/cN6ColOCFc — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 16, 2022

Líder de Frenaaa atribuye caída de imagen de la Virgen de Guadalupe a “señal” porque hablaba de Morena.

En diciembre de 2021, Gilberto Lozano justificó que cuando grababa un video, una imagen de la Virgen de Guadalupe cayó porque exactamente comenzó a hablar “de un partido político” que lleva por nombre “Morena”, en referencia a la guadalupana, “que representa un símbolo para el mundo de los mexicanos”.

Lozano refirió que la caída, “sin ninguna razón”, de la imagen religiosa es una “señal enviada”. “La señal enviada al caerse la Virgen sin ninguna razón, ocurrió exactamente cuando me queje DE QUE UN PARTIDO POLÍTICO USE SU NOMBRE”, declaró Lozano.

Descubren "AMORES PERROS" o el "caballo de Troya del CUATROTÉ"



MORENA le indica NO IR al evento del 3 de septiembre al monumento a la Revolución.@LillyTellez dice NO; en sábado, con 45 días de anticipación, con agenda libre y preguntando quién más iba a ir: pic.twitter.com/FjDceMtSZb — Gilberto Lozano (@gilbertolozanog) August 16, 2022

En su video, el líder de Frenaaa criticaba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacía un llamado a un maratón por la Virgen de Guadalupe. “Me duele , disculpen lo que pasó”, declaró Lozano cuando recogió la imagen de la Virgen.

“Yo voy por delante en esta cristiada, porque basta que los católicos nos sometamos a que sigan golpeando a nuestros líderes espirituales. Basta de que nos sigan humillando, basta de que sigan usando el nombre de nuestra reina madre. ¡Basta, basta ya!”, expresó Gilberto Lozano.

