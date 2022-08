Muere un joven en enfrentamientos con el Ejército de Israel en la ciudad cisjordana de Nablús

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El director del servicio de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina en Nablús, Ahmed Yibril, ha indicado que entre las víctimas hay 31 civiles heridos, cuatro de los cuales recibieron disparos con balas reales. De estas cuatro víctimas, tres están en estado crítico, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

El personal médico del Hospital Especializado Árabe ha comunicado la muerte del joven, Waseem Nasr Abu Khalifa, como resultado de las heridas sufridas durante enfrentamientos con el Ejército de Israel. Khalifa vivía en el campo de refugiados de Balata.

Los enfrentamientos han tenido lugar en la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando una multitud de judíos realizaba una peregrinación mensual bajo vigilancia militar a la Tumba de José, en la ciudad palestina de Cisjordania.

En cuanto a los israelíes, no se han notificado heridos, aunque una bala alcanzó un autobús blindado en el que viajaban, ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

Las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) no han comentado los enfrentamientos, aunque anunciaron al inicio de la noche que se encontraban trabajando en las inmediaciones del santuario para asegurar la entrada coordinada de los fieles al complejo, según publicaron en su cuenta de Twitter.