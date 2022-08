Podemos descarta una crisis de Gobierno y comparte las palabras de Sánchez: Son "intoxicaciones" de "actores mediáticos"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna ha descartado que Pedro Sánchez vaya a remodelar el Gobierno de coalición a la vuelta del verano y cree, como el presidente, que las informaciones que apuntan a una inminente crisis en el Ejecutivo son "intoxicaciones".

Sánchez Serna ha preferido no caer en esas "intoxicaciones de actores mediáticos que les gustaría" que el Gobierno de PSOE y Podemos "tuviera una crisis no este verano, sino todas las semanas, y que les hubiera gustado que no hubiera echado a andar".

En declaraciones este jueves a TVE, recogida por Europa Press, el diputado y coordinador de Podemos en Murcia ha hecho gala de "un Gobierno estable, con mandato popular, que va a terminar la legislatura" y no se va a desmoronar como --ha citado-- el gabinete de Mario Draghi en Italia y el de Boris Johnson en Reino Unido.

Unas declaraciones que llegan después de que el presidente del Gobierno negara este martes cambios en el Ejecutivo después de las vacaciones veraniegas y acusara a los medios de comunicación de "intoxicar", al afirmar que lee noticias que ni ha pensado.

LA PLATAFORMA 'SUMAR'

En otro orden de cosas, y preguntado por si Podemos se va a integrar en 'Sumar', la plataforma promovida por Yolanda Díaz, el diputado de la formación morada se ha limitado a indicar que a ellos les gustaría que la vicepresidenta segunda del Gobierno sea su "aliada" en las próximas elecciones generales.

"Creemos que puede ser una buena candidata para las generales y nos gustaría que fuera nuestra aliada electoral", ha expresado Sánchez Serna, que ve a Podemos como el partido más fuerte "para seguir avanzando en este ciclo progresista".

Díaz ya ha descartado que 'Sumar' esté lista para concurrir a las municipales y autonómicas del próximo año, dado que su objetivo es "definir un proyecto de país para la próxima década" y, solo entonces, decidir "si se convierte en un proyecto electoral o no".