Hallan cuerpo sin vida de la conductora y modelo Yessica Prado en la México-Toluca

Este miércoles 17 de agosto, la joven Yessica Hernández Prado fue encontrada sin vida en la carretera México-Toluca en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

El pasado lunes 15 de agosto, la madre de la modelo hizo una publicación en la cuenta de facebook de su hija donde notificaba su desaparición.

“Hola amigos de Cancún y México estoy muy preocupada por mi hija salió de casa el e jueves y no se sabe nada de ella no contesta el cel y no yego asu destino por favor les agradeceré que si la an visto por favor comunique se a estos números 272 295 3579 su nombre es Yessica Hernández Prado mamita si estás en algún lugar solo deseo saber si estás bien”, escribió aquel día la madre.

Sin embargo, este jueves por la noche se dio a conocer que el cuerpo de la modelo y presentadora fue hallado sin vida en la carretera México-Toluca, por lo que la madre de Yessica Hernández confirmó en redes la trágica muerte de su hija.

“Mi hermosa bb primero dios ya mañana estaremos en casa te extraño serás mi gran amor eterno tus amigos te esperan para despedirse de ti serás inolvidable siempre estarás en los corazones de todo lo que te amamos tu y tu padre siempre vivirán en mi corazón”, escribió.

¿Quién era Yessica Hernández Padro?

Yessica era conocida como ‘La Babyy’ y se desempeñaba como edecán, modelo y también presentadora y extra en algunos segmentos de programas deportivos. En su perfil de Facebook indicaba que trabajaba para Televisa, además de haber estado inscrita en la carrera de ingeniería en Construcción en la UNAM.

La joven nacida en Tampico, Tamaulipas entro al mundo del modelaje a los 14 años en el estado de Veracruz.

Prado también tenía gusto por el deporte y declaro en entrevista a medios que en algún tiempo se desempeño como entrenadora de pesas.

En sus últimas publicaciones mostró orgullosa un certificado de entrenamiento internacional en protección a funcionarios pues al parecer también tenia experiencia como escolta armada.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el día de su desaparición la joven había participado en un sketch con un comediante de Televisa , y esa misma noche salió a festejar por ese trabajo que había realizado.

