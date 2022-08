Regresa a la CDMX la Carrera Hello Kitty and Friends Fun Run 2022

Este 2022 regresa a la Ciudad de México la carrera de Hello Kitty, para todos los fans de este emblemático personaje y los amantes del ejercicio, se realizará a finales de octubre en Chapultepec.

La primera Carrera “Hello Kitty and Friends Fun Run” se llevó a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la CDMX en 2018, tras su éxito se ha ejecutado durante los últimos años y en esta ocasíon regresa para su edición 2022.

La convoatoria ya está abierta y puedes asegurar tu lugar en la página Fhinix Sports en donde deberás llenar la solicitud de inscripción, firmar la carta responsiva y el aviso de privacidad, cubrir la cuóta de incripción, así como leer y acatar las normas cívicas, sanitarias, operativas y ambientales del Comité Organizador.

CDMX. Carrera Hello Kitty and Friends Fun Run en la CDMX (Epecial: Fhinix Sports).

El sitio de inscripciones se cerrará el viernes 28 de octubre a las 14:00 horas o hasta agtar existencias, aunque habrá oportunidad de obtener un lugar dentro de la carrera el sábado 29 de octubre únicamente dirante la entrega de kits del evento, a reserva del cupo.

Se realizará en 30 de octubre del 2022 en el Circuito Gandhi y sobre Av. Reforma y Chapultepec a partir de las 07:00 de la mañana en la CDMX; tendrá un cupo máximo de ocho mil participantes entre las categorías: caminata de 3 kilómetros y carrera de 5 o 10 kilómetros.

Dentro de ellas podrás participar en las carreras o caminatas de las categorías “varonil” y “femenil”.

Recuerda que al inscribirte deberás pagar la cuóta de inscripción para poder participar en la categoría de tú preferencia.

Para la caminata de 3 kilómetros habrá una cuóta de recuperación de 400 pesos hasta el viernes 28 de octubre y de 450 pesos durante la entrega de kits el día del evento.

Mientras que para la carrera de 5 o 10 kilómetros el costo de recuperación será de 510 pesos hasta el viernes 28 de octubre y de 560 pesos el 30 de octubre durante la entrega de kits.

Al final de la carrera se llevará a cabo una premiación en donde se entregarán medallas conmemorativas de Hello Kitty.

