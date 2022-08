La ‘verdad histórica’ y otras frases de Jesús Murillo Karam

Este viernes, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y encargado de las investigaciones de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

El exfuncionario defendió hace tiempo su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que después del tercer peritaje se confirmó que algunos estudiantes fueron privados de la vida, incinerados y posteriormente arrojaron sus restos al río San Juan.

Murillo Karam reafirmó que los autores de este crimen fueron miembros de la organización criminal conocida como “Guerreros Unidos” esto en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula, descartando la participación de elementos del Ejército Mexicano o funcionarios públicos.

Sin embargo, este jueves 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, calificó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, como un “golpe de estado”, poniendo en duda la “verdad histórica” que se presentó durante el sexenio de Peña Nieto.

El Caso Ayotzinapa no es el único en el que ha había controversia con el exfuncionario hidalguense y más de una ocasión nos sorprendido con alguna de sus frases.

Aquí te dejamos otros casos polémicos:

1.- En 2005, el PAN en el estado de Hidalgo presentó una denuncia ante la PGR por presuntas irregularidades en los terrenos de la Universidad del Futbol del club Pachuca en la cual se acusaba a Murillo Karam y a Manuel ángel Núñez por donar de manera irregular esos terrenos al club.

2.- En el año 2012 y al ver que la tribuna de San Lázaro era “tomada” para impedir la aprobación de la reforma laboral, Murillo decidió subirse a un balcón de San Lázaro y desde ahí continuó con la sesión.

3.- También en el 2012 el nieto del ex procurador presuntamente golpeó a la hija del director del Cisen quien entró a su casa y al no poder hablar con ella la golpeó. Tiempo después la PGR sacó un comunicado en el que detallaba que:“(…) Gerardo Saade manifestó sentirse arrepentido de haber cometido tan lamentable error y no obstante que esta reprobable conducta la cometió por sentirse profundamente afectado emocionalmente, éste no encuentra justificación alguna y está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos”.

4.- “Los cosméticos peligrosos”: Durante el 2013 se vivió el caso de una explosión en Pemex. Al hablar sobre el avance de la investigación y del hallazgo de una maleta sospecho la cual supuestamente contenía explosivos. Murillo Karam volvió a hacer gala de su humor negro y dijo: “lo único que encontramos en la maleta, es lo más peligroso para el hombre, cosméticos de mujer”.

5.- En noviembre de 2014, Murillo Karam presentó un informe sobre las conclusiones de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, misma que calificó como “verdad histórica”; sin embargo, un años después en entrevista con Excelsior, el exprocurador confesó que se arrepentía de haber utilizado ese término para el Caso Ayotzinapa.

6.- La más reciente frase del exprocurador fue cuando ofreció una conferencia de prensa sobre la evolución del caso de los 43 normalistas. Ante los cuestionamientos de la prensa, Murillo Karam solo se limitó a decir: “Ya me cansé” y con ello dio por finalizada la conferencia.

