Giran órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy, exsubsecretario de Turismo

Un juez del Sistema Procesal Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, libró ordenes de aprehensión en contra del exfuncionario federal Simón Levy, por los delitos de daño a la propiedad y responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables en agravia a María del Carmen Olvera, Arturo Pablo Peña, Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos.

De acuerdo con el documento, en audiencia del 16 agosto, la fiscalía capitalina obtuvo dicha orden de aprehensión

El juzgador solicitó su captura inmediata y su presentación ante la Unidad de Gestión Judicial ubicada en el Reclusorio Norte, como parte de la carpeta judicial 008/0734/2022.

Se sabe que la carpeta en su contra se derivó de una agresión ocurrida el pasado 22 de noviembre de 2021 en contra de una de las agraviadas, Emma Yolanda Santos.

Cabe recordar que a finales de noviembre de 2021 comenzó a circular un video por redes sociales donde se le ve a Simón Levy pateando una puerta y, según la denuncia, amenazando a Emma Santos.

En otro video, la propietaria del departamento, ubicado en Polanco (una de las zonas más exclusivas de la capital), aseguró que el empresario la había amenazado de muerte en diversas ocasiones por el “incumplimiento de un contrato”.

“Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”

En ese momento, respondió a los señalamientos en su contra y descartó que la persona que se puede ver en el video sea él. Incluso, dijo no tenerle miedo a nadie porque era inocente.