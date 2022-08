Gantz advierte a Hezbolá que si ataca el campo de Karish puede provocar una "reacción" de Israel

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"(Este es un) asunto del que el Estado de Líbano debería asumir la responsabilidad y espero que las cosas funcionen", ha dicho el titular de la cartera de Defensa israelí en una entrevista con la emosira 103 FM recogida por medios locales.

Gantz ha subrayado que no es un conflicto deseado, por lo que espera que haya mediación a través de Estados Unidos. No obstante, las fuerzas de seguridad de Israel están en alerta máxima cerca de la frontera norte, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El líder del partido-milicia chií Hezbolá, Hasán Nasralá, amenazó el viernes con una escalada de las hostilidades con Israel si las negociaciones sobre la frontera marítima entre Israel y el Líbano no cumplían con las demandas libanesas.

"Ya sea que se firme o no un acuerdo nuclear con Irán, si el mediador estadounidense no le da a Líbano lo que pidió en términos de sus derechos, nos dirigimos hacia una escalada: nos dirigimos hacia un problema", dijo en un comunicado televisado, tal y como recogió el domingo el diario 'The Jerusalem Post'.

Israel y Líbano --que están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas-- iniciaron en octubre de 2020 un proceso de conversaciones indirectas que cuentan con la mediación de Estados Unidos y que se celebran bajo auspicios de Naciones Unidas en la sede del organismo internacional en la ciudad libanesa de Naqura.

Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.