Virlán García comparte gusto por la música con su familia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El cantautor de música regional mexicana Virlán García prepara el camino para su próximo álbum con “El día que te fuiste” y “Dinero, fama y poder”.

Su álbum será lanzado en octubre bajo el título de “Empezar de nuevo”.

“Viene muy variado, vienen corridos, canciones de amor, de desamor, alegres, de todo un poquito”, dijo García en una visita reciente a la Ciudad de México. “Como en todos mis discos, trato de llevar el estilo tradicional, pero irlo evolucionando al mismo tiempo”.

García comenzó en la música a los 14 años y para los 17 ya lo hacía a nivel profesional, es el primer músico de su familia, aunque no estuvo alejado del arte, creció escuchando música tradicional norteña. Sus canciones “Y cambió mi suerte”, “En dónde está tu amor” y “Esto tiene que durar”, se convirtieron rápidamente en favoritas del público.

“La base, la raíz de mi música, el ADN de mi música, es totalmente regional, música campirana, banda, norteño, sierreño”, dijo el cantautor de ahora 25 años. “Pero siempre he sido como muy versátil en el momento de escuchar música ... escucho de todo, rock, pop, hasta reggaetón, música en inglés, hip hop, todo”, agregó.

García nació en Guasave, Sinaloa, creció en Tijuana, Baja California, vivió en Sonora y ahora reside en San Diego, California. Toda esta experiencia en diferentes puntos de México y Estados Unidos no ha hecho más que confirmarle que es norteño de corazón y por encima de eso “me siento mexicano”, dijo.

Su más reciente sencillo es “El día que te fuiste”, una canción compuesta por García con un video musical filmado en Hermosillo, Sonora, en el que aparece rodeado de flechas, algunas de ellas en llamas. Es un tema de despecho y dolor por una partida, algo que afortunadamente no ha sufrido recientemente el músico, quien está felizmente casado.

“Muchas canciones, muchos temas, surgen de inspiración de cosas que la gente vive”, dijo. “Amigos con los que platicamos y me dicen ‘carnal, ando mal con mi esposa’... Me baso en experiencias que la gente puede vivir, ¿quién no ha sufrido de desamor?, o ¿quién no ha hecho sufrir a alguien?”

Para superar los problemas del amor, además de escuchar música, García recomendó hacer deporte y algo poco común: jugar videojuegos.

“También echar la chelita (cerveza) ... hay muchas cosas que uno tiene hacer para superar un amor”, agregó.

Este jueves lanzará su canción “Dinero, fama y poder” un corrido “bien acelerado” igualmente compuesto por García, quien tras haber alcanzado esas tres metas con las que muchos sueñan, sabe que pueden ser engañosas cuando se vuelven realidad.

“Es muy peligroso... por eso hasta en ese orden van como agarrados de la mano”, dijo.

Cuando García no hace música le gusta estar con su familia.

“Con mis dos niñas, con mi esposa, con mi papá”, dijo.

Su hija Irlanda tiene casi 6 años y la más pequeña, Adara, tiene 2.

“Trato de inculcarles la música”, dijo. “Ahorita es como que la música es todo para ella (Irlanda), como que ya lo trae nato ... Adara como que está muy chiquita todavía, pero igual como que aprendió primero a cantar y luego a hablar”.

García cree que no es sólo herencia suya que sus hijas disfruten con la música, pues dice que su esposa “canta hermoso” aunque no se atreve a hacerlo en público. “De hecho mi suegro canta muy bien, yo creo que de ahí viene lo de mi esposa”, agregó.