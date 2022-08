Cuauhtémoc Blanco es aclamado al grito de “presidente, presidente” en el Estadio Azteca

El pasado sábado, el América goleó 7 a 0 al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, Cuauhtémoc Blanco, una las leyendas del cuadro azulcrema presenció la goleada histórica, además de que los aficionados comenzaron a ovacionarlo con el grito de “presidente, presidente”.

Aunque el pasado 2 de julio, el gobernador de Morelos confesó que le gustaría “algún día” ser presidente de México, al parecer sus fieles seguidores americanistas como si se tratara de un acto de precampaña comenzaron a gritarle “presidente, presidente” al exfutbolista, quien se encontraba en uno de los palcos del estadio Azteca.

El ‘Temo’ se mostró sonriente en todo momento con la gente y accedió a firmar todas las camisetas que le pasaron, al tiempo que en el terreno de juego el América, equipo del que es leyenda, goleó de forma histórica a La Máquina.

Le gritan ¡PRESIDENTE! a Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca😳 pic.twitter.com/bW2bvUb3kl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 22, 2022

Cabe recordar que Blanco Bravo durante una conferencia en el estado de Morelos confesó a medios locales que si le interesa ser presidente de su país.

“Algún día me gustaría ser presidente, pero por ahora mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, dijo aquella ocasión.

Todavía no tiene su ‘corcholata’ preferida

Asimismo, indicó que entre las “corcholatas” de Morena, no tiene “gallo” a la Presidencia de la República.

“Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”, declaró.

