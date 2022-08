Portaltic.-Sonos desarrolla un altavoz que podrá reproducir sonido en múltiples direcciones

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

Tras acceder a las imágenes de la recreación de este dispositivo, The Verge ha adelantado que el nuevo producto de la compañía presentará una clara evolución en el diseño en comparación con los equipos existentes en su catálogo, como Sonos One, Five, Arc, Beam y Roam.

Este nuevo altavoz contará con un formato diferente, de doble ángulo, e integrá distintos controladores, incluidos varios que reproducen el sonido en múltiples direcciones, incluido el espacio entre la rehilla del altavoz frontal y la placa posterior.

Previsiblemente, Optimo 2 se fabricará en dos colores, blanco y negro, y comparte ciertas similitudes estéticas con el modelos Sonos Play 5. Además, tal y como han asegurado fuentes cercanas al fabricante, incluirá el doble de memoria RAM y hasta ocho veces más memoria flash que cualquier otro de sus altavoces.

Entre algunas de las funciones destacadas se encuentran la reproducción de música a través de WiFi, como todos los productos de Sonos, aunque también se podrá transmitir audio por Bluetooth. Esto solo es posible actualmente en 'hardware' portátil como Move y Roam.

Asimismo, este portal ha adelantado que el fabricante estaría planeando introducir la reproducción mediante cable USB-C, de modo que sería, junto con Sonos Five, el único altavoz con esta capacidad de transmisión. Al contrario que el próximo lanzamiento de Sonos, el modelo Five utiliza una entrada auxiliar de 3,5 mm.

Por otra parte, Sonos Optimo 2 contará con un ajuste de sonido automático para optimizar su rendimiento en varios entornos garcias a que incorpora micrófonos, que previsiblemente admitirán Sonos Voice Control.

Finalmente, The Verge ha adelantado que este, que ofrecerá la capacidad de soportar Dolby Atmos, será el producto principal de un trío de dispositivos en desarrollo. Así, en esta serie estarán incluidos los productos Optimo 1 y Optimo 1 SL, que no dispondrá de micrófonos.

Estos próximos lanzamientos se podrán conectar entre sí gracias a una actualización que se lanzará próximamente.