Michelle Jenner ('Tadeo Jones 3'): "Es un orgullo para el cine español tener una saga con proyección internacional"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Tras haber descubierto el tesoro de los Incas y haber encontrado el collar del Rey Midas, en esta tercera entrega a Tadeo Jones le falta obtener el reconocimiento del resto de arqueólogos, dado que nunca pudo revelar al público sus hazañas. En 'La tabla esmeralda', el aventurero tendrá que enfrentarse a una terrible maldición tras abrir un misterioso sarcófago, lo que provocará que tenga que viajar a diferentes partes del globo, logrando que esta nueva secuela sea una travesía por los lugares más recónditos del mundo.

'Tadeo Jones 3' se estrena cinco años después del lanzamiento de su predecesora, 'El secreto del Rey Midas', un filme que solo comenzó su producción cuando Enrique Gato encontró un guion que, realmente, valiese la pena convertir en largometraje. "Estuvimos muchos meses dando vueltas si encontrábamos una historia digna de ser una tercera parte. No fue fácil hallar una idea en condiciones y llegué incluso a pensar que no iba a ver una tercera entrega. Pero fue la entrada en el proyecto de Manuel Burque y Josep Gatell lo que realmente impulsó la producción hacia delante, pues han traído un aire fresco y renovado a la saga", declara el cineasta en una entrevista concedida a Europa Press.

https://youtu.be/W1XUBKGSLIg

Una elección arriesgada, dado que ninguno de los dos guionistas tenía experiencia en animación. "Realmente, no hay muchos guionistas que tengan una amplia experiencia en animación. Fueron recomendados por Mediaset y ya sabía que tenían dominio de la comedia. Tenía mis dudas de si eran capaces de trasladar ese humor al lenguaje de la animación, que es diferente. Vi pronto que eran unos amantes de la animación y en seguida todo fluyó", continúa.

Precisamente, su apartado artístico demuestra la evolución que ha tenido la industria de animación en el último decenio, al lucir un aspecto mucho más ambicioso y pulido respecto tanto a 'El secreto del Rey Midas' y 'Las aventuras de Tadeo Jones', estrenada justo diez años atrás. "Creo que es muy visible la evolución que hemos vivido en estos diez años. No solo Tadeo Jones ha ido a más en sus historias, con guiones más complejos. A nivel de producción es alucinante, su animación es deslumbrante", señala José Corbacho, quien en esta entrega pone la voz a Ryu, líder de un trío reconocido de arqueólogos.

UNA ENTREGA CON MAYOR PRESENCIA FEMENINA

En lo referente a la elección de voces, se ha apostado tanto por actores de doblaje profesionales, como por actores de imagen con amplia experiencia como Cecilia Suárez, Tito Valverde o Alexandra Jiménez, quien no había pisado el atril de voz desde 'Robinson. Una aventura tropical', en 2016. "Regresar al doblaje ha sido un regalo. Siempre he querido doblar en animación y recuerdo que la primera vez que me llamaron, con 'Los Minions', fue un subidón. Estas tres oportunidades que he tenido en el doblaje son momentos que siempre recordaré", comparte Jiménez, quien encarna a Victoria Moon, una excéntrica investigadora, en la cinta.

En esta tercera entrega, los personajes femeninos ganan fuerza, al introducirse nuevas caras como la mencionada Victoria Moon o la momia Ra-Amon-Ah, una antigua faraona quien reivindica su posición en los libros de Historia; además de Sara, la pareja de Tadeo Jones, quien en esta entrega tiene su propia trama. "En esta película, Sara está más tiempo con Victoria. Ambas fueron amigas, pero sus diferencias las separaron y es bonito que recuperen ese vínculo y dejan atrás sus diferencias por buscar un bien mayor", declara Jenner.

Dirigida por Enrique Gato y escrita por Manuel Burque y Josep Gatell, 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda', en versión al castellano, cuenta con las voces de Óscar Barberán, Luis Posada, Michelle Jenner, Ana Esther Alborg, Alexandra Jiménez, Tito Valverde, Cecilia Suárez, José Corbacho, Berta Cortés, Pablo Gómez y el propio Manuel Burque.