Acusan a profesor de natación de abusar de menor de 4 años en CDMX

Un profesor de natación es acusado de abusar sexualmente de una menor de 4 años en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, según denunció Verónica Ramos, madre de la víctima.

En entrevista con Foro TV, la madre de la menor explicó que el 7 de junio del presente año, su hija salió del Colegio Dolores Olmedo Patiño con un rasguño y golpe en la nariz y que los profesores no le supieron explicar. Horas más tarde, se percató de la gravedad del asunto.

“Al rededor de las 8 de la noche, la niña va al baño y hace con sangrados. Ella refiere que tuvo tocamientos por parte del maestro. Me presento a la Fiscalía, hago la denuncia, me mandan a la Clínica de Especialidades de la Condesa y ahí me refieren al Nacional de Pediatría” detalló la madre, quien explicó que su hija estuvo internada por 5 días en el Instituto Nacional de Pediatría por el sangrado que presentaba.

El acusado, Carlos Armando “N”, también habría agredido a otros niños. “Varias mamás referían que los niños ya no quería entrar a la clase de natación, decían ‘no quiero’. Hubo niños que fingían estar enfermos para no presentarse a la clase”, contó Verónica Ramos.

Es importante mencionar que pese a las acusaciones en contra del profesor, la madre de la víctima mencionó que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha girado una orden de aprehensión.

