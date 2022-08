Guardia Nacional tendrá beneficios fiscales en CDMX para ampliar patrimonio

La Guardia Nacional tendrá beneficios fiscales y facilidades administrativas en la Ciudad de México para que cuenten con inmuebles para su operación y que sean transmitidos por el gobierno local, así se dio conocer en la Gaceta Oficial de la capital, en la que se establece que para hacer efectivo esto, la GN solo deberá hacer referencia a dicho documento.

Se estableció que el pago de contribuciones solo aplica cuando las mismas estén relacionadas con actos jurídicos que sean requeridos para la incorporación de bienes inmuebles a su patrimonio.

Los impuesto de los que estará libre por pagar la Guardia Nacional son:

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles

Impuesto Predial c) Derechos por el Suministro de Agua (artículo 172);

Derechos por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios

Derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo General de Notarías

Derechos por la expedición de Constancias por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y de la Expedición de Constancias de Zonificación y de Uso de Inmuebles

Derechos por los servicios prestados por diversas autoridades de la Ciudad de México

Derechos por la expedición de la constancia administrativa que determine medidas, colindancias y superficie de un predio para corrección de su descripción en los documentos que acreditan la propiedad

Derechos por el estudio e inscripción o modificación de un predio en los planos de alineamientos y derechos de vía

“Para efectos fiscales y administrativos no se requerirá la presentación del avalúo que corresponda ante las autoridades competentes que intervengan en la protocolización, formalización, registro y demás trámites necesarios para la incorporación de los bienes objeto de los actos traslativos de dominio en favor de la Guardia Nacional”, establece la Gaceta.

Sin embargo, no procederá la acumulación de los beneficios fiscales respecto de un mismo concepto y ejercicio, solo aplicará cuando se trate de la reducción por pago anticipado; quienes no soliciten la aplicación de los beneficios contemplados dentro de su vigencia, perderán el derecho a los mismos y no podrán hacerlos valer con posterioridad.

En cuando a las facilidades administrativas, éstas son:

Registro, fusión de cuentas catastrales y trámites relacionados

Modificación del propietario o poseedor en el Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial y trámites relacionados

Subdivisiones, fusiones, relotificaciones y/o certificados de zonificación de uso de suelo, dictámenes de aplicación de la normatividad de uso del suelo o de las normas generales de ordenación y trámites relacionados

Consulta, búsqueda y expedición de antecedentes registrales e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México

Búsqueda de antecedentes notariales y expedición de copias certificadas de instrumentos notariales en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México

