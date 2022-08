Choques en fin de semana contra postes arrebatan ‘escudo antisísmico’ en CDMX

Accidentes automovilísticos contra postes del C5 en la Ciudad de México son los factores recurrentes que hacen fallar la reproducción del sonido de la alerta sísmica en los altavoces que se encuentran colocados en los lugares siniestrados.

Pese a que el porcentaje de error redujo con la digitalización de la alerta en la capital del país, siguen alrededor de 200 altavoces con fallas y, entre las mayores recurrencias de error, se encuentran los choques que se registran principalmente en fines de semana.

En entrevista con Publimetro, el coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón, explicó que los fines de semana son ‘complicados’ puesto que llegan a registrar hasta siete eventos de choques contra los postes que poseen altavoces para la reproducción de la alerta sísmica.

Explicó que en el caso de estos postes puede demorar más la compostura de la alerta por todo el proceso legal que deriva del siniestro.

En tanto, enfatizó que no es el único problema que deriva en fallas de reproducción de la alerta. Otro problema recurrente son las obras que se desarrollan en diversos puntos de la capital y las cuales suelen no respetar el cableado de estos postes. En esta línea, también destaca el suministro eléctrico, pues cuando se va la luz, los altavoces solo tienen batería por dos horas, es decir, que si se extiende este periodo, no cuentan con la energía para la emisión del sonido.

Digitalización de alerta sísmica

García Ortegón explicó que hoy en día todas los altavoces cuentan con tecnología digital y dejaron de ser análogos, lo que se traduce en un mejor monitoreo y mayor rapidez para la emisión del sonido que tiene como fin alertar a la población ante un sismo severo.

Refirió que para este objetivo el gobierno capitalino erogó alrededor de 120 millones de pesos y apresuró este proceso para que se tuviera listo lo antes posible y no fuera un trabajo que se desarrollara a lo largo de esta administración, como se planteó en un principio.

Explicó que esta fue una instrucción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que respaldó a través de la entrega de presupuesto y, aseveró que el trabajo continuará hasta cubrir la totalidad de postes, pues faltan alrededor de 892 para cumplir la meta de los 14 mil 788 postes con reproducción de alerta sísmica.

Respecto a la infraestructura, el coordinador del C5 destacó que ha habido una intervención importante durante esta administración, puesto que pasó de 12 mil postes con altavoces a poco más de 13 mil 800. Además, las fallas, antes de la renovación del sistema con Claudia Sheinbaum, oscilaban en aproximadamente dos mil y ahora en este estado únicamente hay alrededor de 200.

Alerta preparada ante sismo

Sobre si los altavoces del C5 están preparados para alertar a la población en caso de un sismo severo, García Ortegón aseguró que sí lo están; sin embargo, dijo ser cuidados de hablar en términos absolutos puesto que está la experiencia de la pandemia que dejó el aprendizaje de que los temblores no son lo único que puede afectar a la CDMX.

En tanto, explicó que en la colocación de altavoces se están priorizando las alcaldías que se han visto afectadas por sismos anteriores, tales como Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Como dato final, el coordinador del C5 explicó que hay una norma oficial para el sonido de la alerta y aunque tiene que ver directamente con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) detalló que fue decidido después de una estricta revisión con diversos expertos, como psicólogos y lingüistas.

NÚMERO DE ALTAVOCES DE ALERTA SÍSMICA

Álvaro Obregón: 911

Azcapotzalco: 707

Benito Juárez: 804

Coyoacán: 913

Cuajimalpa: 241

Cuauhtémoc: 1453

Gustavo A. Madero: 1800

Iztacalco: 670

Iztapalapa: 2204

Magdalena Contreras: 311

Miguel Hidalgo: 947

Milpa Alta: 219

Tláhuac: 544

Tlalpan: 756

V. Carranza: 992

Xochimilco: 424

ALTAVOCES CON FALLA DE ALERTA SÍSMICA

Álvaro Obregón: 13

Azcapotzalco: 8

Benito Juárez: 12

Coyoacán: 9

Cuajimalpa: 8

Cuauhtémoc: 34

Gustavo A. Madero: 27

Iztacalco: 7

Iztapalapa: 35

Magdalena Contreras: 5

Miguel Hidalgo: 19

Milpa Alta: 5

Tláhuac: 6

Tlalpan: 7

V. Carranza: 15

Xochimilco: 5

13,896 altavoces hay en la CDMX para reproducción de la alerta sísmica

