Gattuso: "Sé que la gente está ilusionada con Cavani, yo también lo estoy"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Sé que la gente está ilusionada con Cavani, es un campeón, ha jugado al más altísimo nivel. Yo también estoy ilusionado", afirmó el italiano en rueda de prensa.

El italiano confesó que llevan "2-3 semanas" trabajando en esta operación, con la que es "optimista". "Estamos trabajando y hablando, tenemos posibilidades, tengo que agradecer al presidente porque tenemos una posibilidad y está trabajando mucho. Creo que si fichamos a Cavani es porque Peter Lim cree mucho en esta posibilidad", relató.

"No tenemos un plan B, tenemos dos-tres delanteros en el equipo. Cavani no es un jugador normal, ha marcado muchos goles, ha jugado en grandes equipos, con una mentalidad increíble. Yo no puedo hablar con él de dinero... Hablo de la parte técnica, el problema económico no es mi problema. A veces no es fácil cerrar una operación en dos minutos, yo creo que se va a cerrar de manera positiva", añadió sobre el delantero.

No obstante, y ante la ocasión de firmar al jugador de 35 años, ex del United o PSG, entre otros, Gattuso mostró "mucho respeto" por sus jugadores, pero recordó que "quedan cuatro días de mercado y puede pasar de todo". Nunca le he dicho a Maxi (Gómez) y Marcos (André) que tienen que irse", reveló, antes de reflexionar sobre el mercado. "Por qué se debe jugar con el mercado abierto, esto no es correcto. El mercado se debería cerrar cuando empieza la Liga, para los pequeños no es correcto", criticó.

Por otro lado, para el encuentro de este lunes (22.00 horas) ante el Atlético de Madrid, Gattuso confirmó que Jesús Vázquez no estará disponible por lesión, mientras que Gabriel Paulista "tiene molestias". "Veremos si puede jugar", informó.

"No podemos jugar contra el Atlético pensando solo en que el Atlético no marque gol. Es un partido difícil, contra un equipo de calidad y ocn una mentalidad increíble. Debemos ir sin miedo y con coraje. Los jugadores saben que son 7-8 años sin ganar al Atleti. Me gustaría que llegaramos a hacer lo que ha hecho Simeone en el Atlético", analizó a su rival en la previa del duelo.

Finalmente, confesó qué es lo más importante para él en un jugador. "Para mí no es importante la edad del jugador, es importante que no tenga miedo y sepa jugar bien al fútbol. La mentalidad se puede cambiar, pero hay que trabajar fuerte", concluyó.