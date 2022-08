7 beneficios que ofrece tu app bancaria, que probablemente no sabías

Usar una app bancaria va más allá de una simple transferencia o consulta del saldo cada vez que llega la quincena; también te ayudan a pagar impuestos, bloquear tus tarjetas en caso de robo o extravío y crear una cuenta virtual para no ser víctima de fraudes.

La Asociación de Bancos de México (ABM) reportó que la migración hacia dichas plataformas registró un crecimiento exponencial durante los últimos cuatro años; periodo en que se duplicó el número de usuarios.

Precisó que la cantidad de personas conectadas a una app bancaria se disparó más de 106%, al pasar de 15 a 31 millones de usuarios entre 2018 y lo que va de 2022; lo cual demuestra la importancia que desarrolló este mercado durante la pandemia de Covid-19.

La ABM destacó que las aplicaciones y, en general la banca digital, se convirtieron en una “herramienta clave de la bancarización en México; con un potencial de más de 23 millones de clientes, que pueden integrarse a este mercado durante los próximos años.

Usuarios desperdician apps bancarias

La coach en finanzas, Sandra Huerta, señaló que más de 50% de los usuarios de servicios financieros desperdician los beneficios de las apps bancarias; debido a no emplean “ni una cuarta parte de los servicios que ofrece.

Indicó que la mayoría de los clientes “usan su app para ver si ya les cayó la quincena, revisar su cuánto pueden sacar del cajero automático y pagar su tarjetas de crédito o departamentales; pero menos de un tercio la utiliza para cubrir impuestos o blindarse de los defraudadores”.

La especialista subrayó que dichas plataformas también ofrecen servicios de domiciliación –pago automático- de tarjetas, mensualidades de créditos personales, aportaciones a tu Afore y cobertura de servicios básicos; sin hacer filas de 20 o 30 minutos en la sucursal y sin comisiones.

Además, “puedes generar una cuenta o platico virtual para hacer compras por Internet; con números de cuenta y claves de seguridad digitales; que son distintos a los reales, que solo están disponibles una sola vez y por un par de minutos, para evitar fraudes”.

Servicios que debes aprovechar

Las apps bancarias tienen, al menos, siete funciones o servicios que la mayoría de los usuarios desconoce. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

1. Organiza tus finanzas

Probablemente la ventaja más grande que ofrece una app bancaria es que llevar un registro detallado de todos tus movimientos financieros. Dicha información es muy valiosa, porque ayuda a entender tus hábitos de consumo, identificar gastos innecesarios y aprovechar oportunidades de ahorro.

2. Consulta tu saldo

No hay necesidad de ir a la sucursal o a un cajero automático. Desde la comodidad de tu casa puedes consultar si ya te depositaron la quincena o aquel pago que te debían. Además, algunas aplicaciones permiten revisar tu saldo de tarjetas de crédito, inversiones e incluso de tu Afore.

3. Potencia tu ahorro

Si tienes la intención de ahorrar y aún no lo logras puedes apoyarte en tu app para hacer ahorro programado; es decir, crear un rubro dentro de tu cuenta de débito donde puedes programar depósitos periódicos y automáticos, de esta manera no habrá pretexto para no ahorrar.

4. Programa alertas

Cada que realices una compra con una tarjeta de débito o crédito te llegará un mensaje SMS y/o correo electrónico indicando la fecha y monto de tu compra. Esta opción es fundamental para detectar inmediatamente cargos no reconocidos.

5. Realiza el pago de tus servicios

Con esto evitas trasladarte y hacer filas al pagar la luz, el recibo del agua o del teléfono. Desde tu app puedes realizar de manera segura y eficiente tus pagos; considera la opción de domiciliar tus servicios, sin olvidar el pago de alguno de ellos.

6. Bloquea tu tarjeta de crédito

Si no encuentras tu tarjeta por ningún lado o simplemente no la vas a utilizar. Puedes asegurar que nadie haga un mal uso de ella, basta con entrar a tu aplicación y bloquear su uso por el tiempo que tú decidas.

7. Genera un CVV

Con este mecanismo puedes generar un código digital (CCV) para cada compra en línea; así evitas exponer el código de seguridad de tu Tarjeta de Crédito física y puedes realizar compras de la forma más segura.

Datos clave

La ABM reportó que en México existen:

99 millones de adultos

54 millones de clientes bancarios

31 millones, de estos últimos, usan apps o servicios de banca móvil

23 millones suma el potencial de clientes que pueden pasar de la banca tradicional a la móvil

45 millones aún no cuentan con servicios financieros y pueden ser bancarizados

