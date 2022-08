Carlo Ancelotti: "He decidido cambiar la intensidad del partido"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que vio la necesidad de "cambiar la intensidad" de su equipo en el partido y le salió bien su "apuesta", con la victoria (1-3) sobre el Espanyol con goles de Benzema en los últimos minutos.

"Hemos empezado muy bien, marcando pronto. Después hemos bajado un poco la intensidad, hemos manejado solo el balón sin ser eficaz. Cuando nos han empatado ha sido más complicado. La segunda parte ha tenido muchas interrupciones. Después del minuto 60, han bajado un poco la intensidad, con la energía que tenemos, un partido de ida y vuelta y nosotros ahí estuvimos muy bien", dijo en rueda de prensa.

El técnico del vigente campeón valoró un partido complicado y su apuesta por Camavinga en lugar de Modric en la segunda parte. "Cuando entra, cuando el partido está un poco roto, su energía nos ayuda mucho. Hemos ganado el partido porque al final teníamos más energía dentro del campo que el rival", afirmó.

"Era lento (el juego), no fuimos capaces de hacer buenas transiciones. Ellos se posicionaban bien. Hemos tenido problemas por esto y he decidido cambiar la intensidad del partido. Cada partido tiene su historia. A veces elegir es como apostar, a veces ganas y a veces pierdes. Yo creo que hoy, el entrenador del Madrid ha apostado bien", añadió.

Además, Ancelotti explicó que no quiere decir nada que no contase esta vez con Hazard aunque el partido estaba complicado. "Podría ser una opción meterlo, pero no quería desequilibrar al equipo. Tengo confianza total en Hazard, no importa si no juega un partido, tendrá tiempo para jugar", terminó.