Mijaíl Gorbachov ha muerto: 5 cosas que recordaremos

El líder ruso favorito en Occidente sucumbió al problema de diabetes que sufría desde hace años y que se agravó considerablemente desde 2011, cuando se sometió a una operación de columna en Múnich.

Paradójicamente, Mijaíl Gorbachov fue ampliamente reconocido en Occidente por su política abierta de la antigua Unión Soviética. También fue uno de los personajes más criticados y odiados en su país, donde se le culpó del desmantelamiento de la URSS por su cercanía a Occidente.

Por ejemplo, una encuesta realizada en 2010 por la organización de investigación no gubernamental rusa Levada Analytical Center reveló que el 47% de los rusos detesta a Gorbachov frente al 13% que lo apoya.

Sin embargo, muchos rusos aprecian la contribución del último líder soviético a la democratización del país. Bajo su mandato se celebraron las primeras elecciones verdaderamente libres y los ciudadanos empezaron a viajar al extranjero, algo que había estado prohibido durante toda la época comunista.

En Occidente, se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1990 -en plena Guerra Fría- por “su papel de líder en el proceso de paz que hoy caracteriza a partes importantes de la comunidad internacional”. En política internacional, Gorbachov hizo posible la distensión, el desarme, el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la reunificación alemana y la retirada del Ejército Rojo de Alemania Oriental y Afganistán.

Tras su dimisión y la disolución de la Unión Soviética, Gorbachov intentó seguir activo en la política rusa, pero su dolorosa derrota en las elecciones presidenciales de 1996 le hizo desistir.

A partir de entonces, Gorbachov se dedicó a viajar por el mundo para pronunciar discursos y conferencias. También mantuvo reuniones con altos dirigentes como Barack Obama en 2009.

Marca de nacimiento

Quizá sea el rasgo más superficial por el que recordaremos a Gorbachov. Pero, sin duda, todo el mundo recuerda la enorme marca de nacimiento en la cabeza del ex presidente de la Unión Soviética. En casi todas las fotografías en las que aparecía, la marca de nacimiento llamaba la atención y se convertía en una referencia.

Premio Nobel de la Paz

En 1989 cayó el Muro de Berlín y se puso fin a la Guerra Fría entre el Este y el Oeste. En 1990, el Comité Nobel concedió al Presidente Gorbachov el principal mérito de este hecho al otorgarle el Premio de la Paz por “su papel de líder en el proceso de paz que hoy caracteriza a importantes sectores de la comunidad internacional”.

“Glasnost” (apertura) y “Perestroika” (cambio)

Cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985, lanzó a su nación a un nuevo y dramático rumbo. Su doble programa de “perestroika” y “glasnost” introdujo profundos cambios en la práctica económica, los asuntos internos y las relaciones internacionales. Los cambios no fueron bien recibidos en la URSS, pero fueron reconocidos por Occidente.

Caída del Muro de Berlín

La llegada de Mijail Gorbachov a la presidencia de la Unión Soviética en 1985 fue decisiva para la caída del Muro de Berlín, ya que inició una política de apertura e impuso cambios gracias a los cuales los estados satélites del país en Europa del Este lograron cierta independencia.

Anuncio de televisión de Pizza Hut

En 1997, Gorbachov sorprendió al mundo al aparecer en un anuncio de televisión internacional de Pizza Hut con su nieta Anastasia. El pago por el anuncio de 60 segundos se destinó a la Fundación Gorbachov, sin ánimo de lucro.

Ve el anuncio de televisión de Pizza Hut de Gorbachov:

2011

En ese año, en su cumpleaños 80, recibió la Orden de San Andrés, el honor más alto de Rusia, por parte del presidente Dmitry Medvedev.

“Primero [Nikita] Jruschov le dio a Ucrania Crimea, luego se convirtió en una república independiente. Entonces los ucranianos, que estaban en una situación desesperada, se volvieron hacia Rusia. Y esto es natural. Ya dije que, personalmente, me alegro de que Crimea forme parte de Rusia. Creo que en este momento deberíamos apostar por una cosa: aprovechar el hecho de que llevamos siglos unidos, cooperando estrechamente, fraternalmente. Y nunca es la gente la que hace el lío. ¿Qué es Ucrania? El propio Khrushchev y Brezhnev son de allí. Los miembros del Politburó... Dos semanas después del golpe de GKChP, todos declararon la independencia, y todavía muchos no saben qué hacer con ella. Creo que aprenderán. No hay ningún lugar a donde ir. Pero empezar una guerra... Si eso ocurriera, maldita sea, es una desgracia. Es inaceptable que los rusos disparen a los rusos”.

— Mijail Gorbachov, en una entrevista exclusiva con Metro en 2016 sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.