Descartan encuentro entre AMLO y Blinken en visita exprés de secretario de Estado de EU

El secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, Antony Blinken, visitará México el próximo 12 de septiembre para celebrar un nuevo encuentro del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con una delegación de funcionarios mexicanos, así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Sin embargo, el canciller mexicano, en su visita por el estado de Coahuila, indicó que en el DEAN se tiene descartada la presencia de empresarios mexicanos, pues solo de reunirán las delegaciones de políticos mexicanos y estadounidenses en Monterrey, Nuevo León, a un año del inicio de una nueva etapa de negociaciones entre ambos países.

De esta forma, el canciller precisó que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, participará en la reunión programada por la visita exprés del secretario de Estado, Antony Blinken, así como su homóloga estadounidense, Gina Raimondo, y miembros de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo.

“Tenemos para el 12 de septiembre el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), va a tener lugar en Monterrey. Encabeza, por parte de Estados Unidos, Antony Blinken, secretario de Estado; por parte de México, el de la voz, y también asistirán la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y su contraparte en Estados Unidos”, aseguró Ebrard Casaubon.

Entre los temas que se tratarán en materia comercial y económica, Ebrard indicó que se enfocarán en la producción de semiconductores, equipo médico y los avances en cooperación acerca de la industria automotriz de ambos países.

En cuanto a una supuesta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el viaje de Blinken será de solo unas horas en el norte del país, por lo que está descartado el encuentro con el presidente de México, como se rumoraba hace unas semanas, en medio del creciente clima de inseguridad en el país.

La corresponsal en Estados Unidos, Dolia Estévez, indicó que el diálogo se limitará a su reunión con Ebrard y Clouthier.

“Viaje de Blinken el 12 de septiembre se limitará a unas horas en Monterrey, me dicen. Participará en el Dialogo Económico de Alto Nivel, con Ebrard y Clouthier. No habrá reunión con AMLO. No visitará CDMX. No habrá el presunto ‘jalón de orejas’ que AMLO anunció”.

Viaje de Blinken el 12 de septiembre se limitará a unas horas en Monterrey, me dicen. Participará en el Dialogo Económico de Alto Nivel, con Ebrard y Clouthier. No habrá reunión con AMLO. No visitará CdMx. No habrá el presunto “jalón de orejas” que AMLO anunció. — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) September 1, 2022

Lo más leído en Publimetro