El regulador de Reino Unido ve problemas de competencia en la compra de Activision Blizzard por Microsoft

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así se desprende de las conclusiones de la primera fase de la investigación. Ambas empresas tienen un plazo de cinco días para proponer soluciones desde el punto de vista de la competencia. En caso de que la CMA no las considere suficientes, abrirá una investigación en profundidad de esta operación corporativa.

Microsoft anunció el pasado mes de enero que compraba Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares (68.582 millones de euros). La firma es dueña de las populares sagas de videojuegos 'Call of Duty', 'Warcraft', 'Diablo', 'Overwatch' o 'Candy Crush'.

"Tras nuestra investigación en primera fase, estamos preocupados de que Microsoft use su control sobre juegos populares como 'Call of Duty' o 'World of Warcraft' tras la fusión para dañar a sus rivales, incluyendo rivales actuales y futuros en servicios de suscripción de juegos y juego en la nube", ha indicado la directora senior de fusiones de la CMA, Sorcha O'Carroll.

En su análisis, la CMA ha explicado que Microsoft es una de las únicas tres empresas que lideran el mercado de videoconsolas en los últimos 20 años, junto con Sony y con Nintendo. Los reguladores temen que esta compra dañe a sus rivales evitando su acceso a juegos de Activision Blizzard u ofreciendo peores condiciones.

Por otro lado, la CMA también considera problemático la integración de Activision dentro del ecosistema de Microsoft. La empresa tecnológica dispone de una consola líder (Xbox), una plataforma en la nube líder (Azure) y el sistema operativo de ordenador más usado (Windows). La Autoridad sospecha que Microsoft podría aprovechar el catálogo de juegos de Activision junto con su ecosistema para dañar la competencia en el "mercado naciente" de servicios de juegos en la nube.