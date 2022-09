Gobierno de México le baja el switch a Iberdrola, a unos días de “mandarlos al carajo”

La planta Enertek de Iberdrola que opera en el municipio de Altamira, Tamaulipas, fue desconectada este jueves, a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara que su gobierno mandó al carajo a la empresa española.

Este 1 de septiembre el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) determinó que la planta dejara de operar, por lo que deja de brindar el servicio en esta región del país.

La desconexión –que se da luego de la negativa del Gobierno Federal para renovar su permiso de operación–, obliga a las industrias de la región que eran abastecidas por la planta a establecer un contrato de suministro con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre las empresas que se verán afectadas están MG Polímeros, Dynasol, Cabot y Lanxess y para tener la continuidad de sus operaciones establecieron contratos con la CFE.

Apenas el domingo 28 de agosto, el presidente López Obrador resaltó ante trabajadores de la CFE que su gobierno puso fin a los abusos de las empresas extranjeras, en especial Iberdrola.

En un encuentro con personal de la empresa en su gira por Mazatlán, Sinaloa, el mandatario recordó que tanto CFE como a Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrían de saqueos, “querían acabar con la gallina de los huevos de oro”, expresó.

Indicó en su mensaje que su gobierno está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad: “con la nueva reforma eléctrica se condicionaba a la Comisión Federal de Electricidad, no podía despachar, tenían que entrar primero las empresas extranjeras”, detalló AMLO.

En particular recordó el caso de la empresa ibérica: “ni siquiera dejaron a la Comisión Federal en condiciones de igualdad, si no le dieron la preferencia a las empresas extranjeras, Iberdrola, de España”.

Como parte de la defensa de su proyecto eléctrico, recordó que “llegaron a declarar que las hidroeléctricas no producían energía limpia (…) estos corruptos declararon que la energía generada con agua no era renovable, no era limpia”.

En respuesta, el presidente impulsó la reforma a la ley eléctrica, la cual, resaltó, llegó a tiempo, “no les alcanzó el tiempo y sonó la alarma, sonó la campana y dijo el pueblo: ‘basta’. Y esa política ya se fue al carajo y no va a regresar”.

Luego de esas afirmaciones del presidente, se da este cese de operaciones de la planta de Iberdrola en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

