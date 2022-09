Fórmula Fernando Alonso: "Espero estar en Formula 1 al menos dos o tres años más"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Espero estar en Formula 1 al menos dos o tres años más, creo que estoy al 100%. Y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez", declaró el bicampeón del mundo en una entrevista exclusiva a DAZN.

Además, explicó los motivos que le llevaron a cambiar de escudería para 2023. "Fue por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí. Alpine tenía a Piastri, el joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine", señaló.

Por último, el asturiano valoró su reciente polémica con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), al que llamó "idiota" por una maniobra de este durante el pasado Gran Premio de Bélgica. "Son cosas que dices y no piensas. Error mío por decirlas. Pero bueno, al mismo tiempo, la Formula 1 tienes que entenderla. Es todo un poco de show e intentaremos no darles demasiado show cuando sea polémico", indicó.