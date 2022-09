¿Y la austeridad? Venden billete de 20 pesos de AMLO hasta en 650 mil

Los coleccionistas está ávidos de piezas invaluables, de artículos o rarezas que pocas veces pueden conseguirse, entre los cuales destacan las monedas conmemorativas o con fallas, así como los billetes, que tienen entre ellos a uno de los más buscados y costosos: el de 20 pesos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El nombre, en honor al mandatario mexicano, se debe a su número de serie en el que se lee AMLO en los primeros cuatro caracteres, según han explicado los especialistas en coleccionismo a través de diferentes sitio de compraventa de internet, aunque realmente dice “AM10″ en el billete de 20 pesos.

Sin embargo, el billete AMLO alcanza un valor de venta de hasta 650 mil pesos, por el que algunos coleccionistas han manifestado su interés, pese a la alta suma de dinero que representa para el bolsillo de cualquier mexicano.

A través de Mercado Libre, un vendedor con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, comercializa el billete de 20 pesos, alusivo a la conmemoración de la Consumación de la Independencia de México. En su publicación del sitio web de origen argentino, el vendedor la acompañó con la leyenda: ”¡Último disponible!

Billete de AMLO. Se vende hasta en 650 mil pesos. (Especial)

Pese a su alto costo, algunos de los comentarios de la publicación indicaron que han visto que el mismo billete cuesta hasta tres millones de pesos, sin duda una cifra récord para una pieza rara o conmemorativa en el mundo del coleccionismo.

“¿Por qué tan barato? Lo he visto en 3 millones, ¿es falso?”, colocaron en la publicación de la venta del billete AMLO de 20 pesos.

No obstante, los comentarios se han dividido entre quienes intentan realizar ofertas formales y aquellos que acusan al vendedor como alguien que quiere sacar provecho y se niega a trabajar.

Sobre cuánto podría valer, los coleccionistas más especializados han asegurado que al estar doblado o maltratado no tiene valor. Además, que podría alcanzar el valor que asegura el vendedor si no hubiese estado en circulación, algo que no sucedió.

