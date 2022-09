Jules Koundé: "Piqué es una persona muy competitiva y es muy importante para el grupo"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Creo que es una persona muy competitiva y a lo largo de la temporada seguro que va a jugar. Tiene mucha importancia en el vestuario, da consejos y su experiencia y su carrera hablan. Nos ayuda mucho a los que acabamos de fichar y a los que siguen, es muy importante en el grupo", recalcó Koundé en rueda de prensa.

El zaguero resaltó que se encuentra "bien", aunque sabe que "todavía hay conceptos" de Xavi Hernández que debe "aprender y mejorar". "Me siento cómodo con el estilo que quiere el míster y con los compañeros. La posición de lateral no me incomoda, pero todo el mundo sabe que soy central y que prefiero jugar de central, pero voy a intentar hacer de lateral lo máximo para cumplir", indicó.

En este sentido, el internacional apuntó que es "factible" que vuelva a su posición más habitual por el fichaje de Héctor Bellerín, que "juega de lateral y es una solución más para el míster", y aseguró no estar "sorprendido" por el rendimiento que están dando Eric García y Ronald Araújo. "Sabía que tenían mucha calidad. Están haciendo un muy buen trabajo y nos llevamos muy bien, siempre está bien tener competencia", admitió.

De momento, el FC Barcelona sólo ha encajado un gol, lo que ha sido "por el trabajo de todos". "Estamos haciendo muy bien la presión cuando perdemos la pelota. Es una buena señal, todo el mundo está con buena actitud y si seguimos así sacaremos muchos puntos porque no encajar es clave para una temporada con éxito", opinó el francés.

Koundé confesó que se tomó "con tranquilidad y con plena confianza" su tardanza en ser inscrito. "Sabía que iban a hacerlo y era algo que estaba fuera de mi mano y me concentré en entrenar bien, recuperar sensaciones y prepararme porque en un momento iba a jugar y tenía que estar preparado", destacó.

"El Barça es uno de los clubes más grandes, siempre ha generado ilusión y dentro de sus circunstancias económicas sigue haciéndolo. Hablar con el míster fue importante, me transmitió mucha confianza y me gustó su forma de ver el fútbol. Venir fue una decisión 'fácil' porque era lo que estaba buscando", añadió sobre su fichaje pese a las incertidumbres que había sobre el conjunto catalán.

Xavi le está pidiendo "algunos conceptos distintos" a lo que hacía en el Sevilla, donde también tenía "libertad para subir". "Me gusta aportar y tener importancia en el juego de posición y en ataque. Cada que vez que pueda, tengo que dividir para aportar superioridad y defensivamente estar muy agresivo y jugar alto, sin miedo para salir a la presión y liderar al equipo porque la comunicación es muy importante sobre todo en mi posición", consideró.

"NOSOTROS TENEMOS TAMBIÉN MUCHO PELIGRO PARA BAYERN E INTER"

"Lo primero para mí es el colectivo y en cada competición mi ambición colectiva es la de ganarla. Con cualquier título estaré contento, pero personalmente quiero seguir progresando porque tengo mucho margen y también quiero ir el Mundial", remarcó Koundé, al que no le ha "sorprendido" el nivel de su equipo porque ya contaba "con jugadores de mucho talento en cada línea" y que ahora con los nuevos fichajes "se ha reforzado con dos o tres jugadores por posición de mucho nivel".

Ahora, de cara al debut en la Champions, ve al equipo "muy ilusionado" para jugar "una maravillosa competición que todos el mundo quiere jugar y ganar". "Tenemos que empezar de la mejor manera para ganar este primer partido y todo el mundo está muy concentrado", afirmó el defensa.

"Creo que cuando entras en una competición es para ganarla, especialmente cuando estás en el Barça. El grupo tiene un margen de progresión importante, con muchas incorporaciones y el míster está metiendo sus ideas, así que tenemos muchas cosas que mejorar, pero tenemos una plantilla amplia y vamos con la intención de competir muy bien", prosiguió el exjugador del Sevilla.

El francés no olvida que tendrán "un grupo muy competitivo y difícil" en la Liga de Campeones, "con equipos muy buenos". "Estoy muy ilusionado porque juego para disfrutar de estos partidos grandes y nosotros tenemos mucho peligro también y los equipos ven como está nuestra plantilla y deben tomarnos en serio. Creemos que tenemos muchas opciones para pasar", puntualizó.