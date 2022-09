Ramírez Bedolla confirma cheques para maestros; CNTE toma presidencias municipales

Aunque el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el adeudo de la segunda quincena de agosto que tiene su administración con más de 43 mil docentes se comenzará a saldar mediante la liberación de cheques este 6 de septiembre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron protestas, y mantienen tomadas varias dependencias estatales y presidencias municipales de la entidad.

Durante su rueda de prensa, el mandatario estatal explicó que solo al 25% de los docentes se les paga mediante cheques, pues el 75% de la nómina magisterial ya reciben su pago vía tarjeta, por lo que hizo un llamado al magisterio para que tramiten su tarjeta de nómina.

“El 75% de los maestros ya recibieron su pago porque tienen tarjeta, el otro 25 que no tiene tarjeta aún, cobra en cheque, esos cheques serán liberados hoy para que reciban su pago, vuelvo a hacer el llamado para que obtengan su tarjeta de nómina en cualquier banco que ellos elijan”. — Alfredo Ramírez Bedolla.

Sin embargo, a pesar del anuncio del pago, el magisterio cumplió con el paro de labores que anunció la noche del 5 de septiembre la sección XVIII de la CNTE, y desde muy temprano se movilizaron grupos bloqueando avenidas de Morelia, las afueras del Congreso local y tomaron presidencias municipales en demarcaciones como Pátzcuaro, Múgica, Sahuayo, Villamar, Buenavista Tomatlán y Los Reyes.

El conflicto

Desde el 29 de agosto, miembros de la Coordinación de Egresados Normalistas del Estado de Michoacán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal (SEE) para exigir la asignación de plazas, acto seguido el gobierno no cumplió con el pago de la última quincena de agosto a más de 43 mil docentes, por lo que representantes de la CNTE amenazaron con un paro de labores tras iniciar el ciclo escolar 2022-2023 por la irregularidades en los pagos mediante cheques.

Ante esto, la titular de la dependencia, YarabÍ Ávila, culpó al grupo que tomó las instalaciones de la SEE, pues afirmó que el adeudo de la segunda quincena de agosto no era un asunto de dinero, sino que se debía a que no se le permitía a las autoridades imprimir los cheques.

Hacemos un llamado a liberar las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, ya que la toma podría impedir que se concreten los pagos con cheque de las y los trabajadores de la educación que aún no han aceptado la transferencia bancaria.#Michoacán #HonestidadyTrabajo — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 5, 2022

Los dichos de Ávila fueron secundados por Ramírez Bedolla este 6 de septiembre, quien refirió que las expresiones sindicales roja y azul de la CNTE toman las instalaciones de la SEE con la intención de generar problemáticas con los pagos.

“Cuando toman las instalaciones de la Secretaría, que son las expresiones sindicales, rojas, azules, por lo regular toman dos o tres días antes de la quincena para generar una problemática para la emisión de los cheques y luego quejarse de que no se paga”, — Aseveró Ramírez Bedolla.

En contraste, integrantes de la Coordinación de Egresados Normalistas del Estado de Michoacán, y el dirigente de la CNTE, Gamaliel Guzmán, aseguran que las áreas de cómputo y de pagos no fueron tomadas, además indicaron que tampoco acostumbran ser bloqueadas como afirma la funcionaria pública. En este sentido, señalan que el retraso en los pagos es una forma en la que las autoridades presionan a los docentes que no están de acuerdo con la “tarjetización”.

