Pese a cientos de denuncias en su contra, app de préstamos dice no ser una aplicación fraudulenta

Publimetro pudo hablar con el representante de una conocida aplicación móvil con más de un millón de descargas en Google Play y 113 mil en la AppGallery de Huawei y que otorga alrededor de 300 mil préstamos anuales, que se encuentra en el lugar 12 en cuanto a número de denuncias por cobros ilícitos en México.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX señala que aplicaciones de préstamos exprés como Jose Cash, Cashbox, Tala, Listo Efectivo, Cohetecredito, Efectivo, Enviar Dinero, Gryphus Crédito, Crédito Lana y Okredito suman más de un millar de denuncias.

Cabe señalar que más de la mitad de las denuncias contra apps fraudulentas provienen de la Ciudad de México. En medio de la polémica, Publimetro pudo hablar con un representante de una de estas compañías que asegura “no se extorsiona ni se amenaza a ningún usuario de la aplicación”.

¿Es una aplicación Montadeudas?

— No. ¿Cómo se definen quiénes son Montadeudas? Si definen a las aplicaciones que dan préstamos, entonces todos lo somos. Sin embargo, si se refieren a las aplicaciones que extorsionan, que realizan mala cobranza o amenazan a sus usuarios, nosotros no lo somos.

Entonces, ¿cómo cobran?

— El proceso de operación comienza desde que los clientes rellenan un formulario e incluyen tres referencias personales para poder tener un respaldo de comunicación, pero nunca los llamamos para decirles que el usuario tiene un préstamo. Dos días antes de que se venza la fecha límite enviamos un recordatorio y el último día se conecta con él para recordar que tiene un préstamo pendiente. Es solo una llamada informativa. Quienes no pagan, se mantiene la comunicación para recordar que tiene un saldo pendiente.

¿Cuántos usuarios tienen actualmente?

— Tiene alrededor de dos millones de usuarios registrados.

¿Cuántos usuarios tienen pagos pendientes?

— Muchísimos.

Apenas es el 0.005% de sus clientes pero, ¿de cuánto dinero hablamos entonces que les deben?

— La deuda no es mayor a tres mil pesos por usuario deudor.

¿Son conscientes de las denuncias que han recibido?

— Hemos hablado con el Consejo Ciudadano, sin embargo no tenemos información precisa sobre el número de denuncias, reclamaciones y sobre de qué se nos acusa. Esto nos hace dudar y reiteramos que nuestra app no realiza las prácticas de otras compañías del sector.

Las autoridades han pedido que ya no se paguen los préstamos de este tipo, ¿cómo les afecta?

— No estamos de acuerdo con este mensaje que enviaron las autoridades de la Ciudad de México. Estas comunicaciones no sólo nos afectan a nosotros, también al resto del sector financiero. La gente no sabe cómo distinguir esta información y esto puede llevar a un impago generalizado, incluso a los bancos.

Se habla de prácticas abusivas, ¿es el precio a pagar para evitar trámites e investigaciones crediticias?

—Sí tenemos una tasa de interés más alta pero es lógico porque no tenemos la misma competencia en el mercado ni tenemos el mismo tipo de clientes de los bancos.

Nuestros clientes son, por lo general, gente que no tiene un trabajo fijo o no puede acceder fácilmente a una tarjeta de crédito o a un préstamo bancario. Nosotros le prestamos a aquellos que tienen una urgencia médica que no puede esperar a que un banco le resuelva.

Con nosotros acceden a microcréditos más ágiles que pueden solventar un problema puntual de microempresarios o emprendedores de cierto sector.