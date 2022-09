Toronto vuelve a la vida con Spielberg y “Knives Out”

Después de dos ediciones bastante reducidas por la pandemia, la 74ª edición del Festival Internacional de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés) se prepara para volver con toda su fuerza a partir del jueves con una serie de películas bastante anticipadas, incluyendo “The Fabelmans” de Steven Spielberg, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (“Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”) de Rian Johnson y “The Woman King” (“La mujer rey”) de Gina Prince-Bythewood, protagonizada por Viola Davis.

Después de dos festivales principalmente virtuales por la pandemia, este año el TIFF será tod un despliegue de películas prominentes de fin de año. Algunos detalles todavía están por resolverse, las ventas digitales de boletos han creado inquietud en los días previos al TIFF, la mayor reunión fílmica en Norteamérica. Pero para algunos, volver a los cines de Toronto será tan acogedor como ponerse un viejo suéter calientito.

“Me muero de ganas de sentarme en ese cine”, dijo Rian Johnson, cuya “Glass Onion” se estrenará, al igual que “Knives Out” (“Entre navajas y secretos”), en el cine Princess of Wales. “Por encima de todo, la película está diseñada para hacer pasar un buen rato con el público en un cine. Ya quiero que sea 10 de septiembre”.

Aunque los principales festivales europeos como Venecia y Cannes consiguen mucho de su brillo con glamur, Toronto, donde el público puede comprar boletos, tiene mucho poder por el ruido generado de los críticos, periodistas y cinéfilos que asisten a él. En la cacofonía del circuito vertiginoso de festivales de fin de año que va de Venecia a Telluride y Toronto, las respuestas del público del TIFF suelen ser las más escandalosas.

El premio mayor de Toronto no es otorgado por un jurado, sino por el público y votado por ellos. Entre las ganadoras anteriores (“Belfast,” “Nomadland”, “JoJo Rabbit”) casi todas resultaron ser nominadas a mejor película en los Oscar, si es que no lo ganaron. Este año, varios ganadores anteriores volverán al festival, incluyendo Peter Farrelly, quien estrenará su historia sobre la Guerra de Vietnam “The Greatest Beer Run Ever” cuatro años después de que “Green Book” (“Green Book: Una amistad sin fronteras”) fuera un éxito sorpresivo en el TIFF; Martin McDonagh, vuelve con una pelea de amigos “The Banshees of Inisherin” tras su película “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”) de 2017; y el director de “La La Land”, Damien Chazelle, quien estará en Toronto para hablar de (aunque no proyectará) su próxima película sobre Hollywood “Babylon”.

Tyler Perry ha estado en Toronto antes, para ayudar a promover otra ganadora del TIFF “Precious”, en 2009, pero en esta ocasión viene como director para estrenar “A Jazzman’s Blues”, un drama que abarca varias décadas sobre un joven cantante de jazz negro. La película surge del primer guion que Perry escribió hace 26 años.

“Es una situación totalmente nueva para mí, me siento increíblemente honrado”, dijo Perry. “‘Diary of a Mad Woman’ (‘Diario de una chiflada’), mi primera película, no la dirigí porque no sabía cómo. Se necesitaron todas estas películas y todos esos episodios de televisión par realmente entender la cinematografía”.

La película de Perry es para Netflix, al igual que la de Johnson, después de que el servicio de streaming pagara 450 millones de dólares por los derechos de dos secuelas de “Knives Out”. Varias premieres en el TIFF vienen de los servicios de streaming, incluyendo “My Policeman” de Amazon Prime Video (otra película protagonizada por Harry Styles, sobre un romance gay en Inglaterra en la década de 1950); “Causeway” de Apple TV+, protagonizada por Jennifer Lawrence como una militar en rehabilitación; “The Good Nurse” de Netflix con Eddie Redmayne y Jessica Chastain; y “Wendell & Wild”, una película animada cuadro por cuadro de Henry Selick que reúne a Jordan Peele y Keegan-Michael Key, otro estreno de Netflix.

Pero muchos de los más importantes estrenos presentan argumentos a favor de la experiencia en cine. “The Fabelmans” de Spielberg está basada en su propio paso a la edad adulta como cineasta. “Empire of Light” (“Imperio de la Luz”) de Sam Mendes con Olivia Colman y Colin Firth, es un homenaje a los cines que se desarrolla en un palacio cinematográfico británico de la década de 1980.

“Bros” de Nicholas Stoller, protagonizada y coescrita por Billy Eichner, tiene un diálogo diferente con el cine, pero no menos apasionado. Es la primera comedia romántica gay de un estudio prominente. “Bros”, de Universal Pictures, está llena de chistes y comentarios sobre el deficiente historial de Hollywood con la comunidad LGBTQ en cuanto a inclusión y representación. También en una rareza: una comedia para la gran pantalla.

“Por algún motivo, todos decidieron un día que la comedia ya no funcionaba en el cine. Pero eso no es cierto. O no creo que sea cierto”, dijo Stoller. “Si una comedia funciona, si es realmente graciosa, funciona en cines. La gente quiere ir. Universal lo entiende. No están haciendo esto por caridad. Están emocionados y eso es bueno para la comunidad LGBTQ, pero dicen:’Podemos hacer dinero de esto. Este es un género que funciona en el cine, sólo tenemos que hacerlo”.

“La gente quiere ir al cine para experimentar una fiesta de algún tipo”, agregó Stoller.

Y con unas 200 producciones de unos 63 países, el TIFF se encamina a volver a ser una fiesta. Para algunas películas esto también podría ser un despertar. “Sidney” el documental de Reginald Hudlin para Apple TV+ producido por Oprah Winfrey sobre Sidney Poitier, se estrenará ocho meses después de la muerte del actor pionero, ocurrida en enero a los 94 años.

“He visto a la gente ver el trailer y algunas personas lloran, con un adelanto”, dijo Hudlin. “A lo que quiero que la gente responda es que se sientan inspirados. Uno cree conocer la vida de Sidney, porque ha sido parte de nuestras vidas para toda la vida, pero cuando revelas los detalles de su vida, te da una nueva perspectiva. Al bajarlo del pedestal, realmente lo admiras más”.

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP