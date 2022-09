Samantha Morton: “Conecto con Catalina porque he tenido una infancia muy compleja”

Nos transportamos a la Francia del siglo XVI con el nuevo y fascinante drama ‘The Serpent Queen’, que se estrena en Starz. Esta ambiciosa y exuberante producción explora la vida de una de las reinas más fascinantes de todos los tiempos, Catalina de Médicis.

Desde su humilde historia de origen hasta su largo periodo como reina, Catalina fue una superviviente desde el principio y su trayectoria de plebeya a influyente se definió por su valentía y su voluntad de tomar las riendas.

La serie está protagonizada por la increíble Samantha Morton en el papel de la reina. En esta serie claramente moderna, los personajes rompen la cuarta pared, dando a los espectadores una muestra de lo que motivó a uno de los líderes más infames de la historia, en una interpretación que es tensa, oscuramente cómica y completamente inesperada.

P: ¿Trabajó con Liv Hill (La joven Catherine) a partir del mismo material de investigación?

- Creo que, obviamente, ambas teníamos el mismo guión, conversaciones con Justin y con Stacie Passon, que estaba dirigiendo, y luego, por suerte, tuvimos tiempo para estar juntas en Zoom. Estábamos rodando esto en tiempos del aislamiento de COVID, así que fue realmente difícil para nosotros reunirnos fuera de eso. Y yo estaba rodando otra cosa. Así que hablamos en Zoom sobre cómo debe sentirse Catalina al hablar de su infancia. Hablamos de los aspectos religiosos y de la conexión como actores. Ambas venimos de una zona similar en Nottingham, bueno, un poco fuera de Nottingham, pero ya teníamos una conexión. Y creo que Liv y yo compartimos algunos elementos muy similares cuando actuamos.

Además, no quería que Liv sintiera que tenía que estar atada a algo. Quería que tuviera total libertad para que, cuando yo subiera a bordo, Catalina tuviera esa fuerza de carácter. Y no vi ninguna película antes de interpretar a la vieja Catalina. Fue confiar en el proceso de casting también, y confiar en Liv y ella en mí. Liv es extraordinaria en este papel. Soy una gran fan de Liv Hill, así que cuando supe que había sido elegida para interpretar a la joven Catalina, me sentí muy emocionada, pero también intimidada porque son pasos difíciles de seguir. Pero creo que salió bien. Y creo que la gente también cambia, enormemente de los 14 a los 30 y 40 años, pero a veces no tanto en su espíritu. Y creo que Liv y yo creamos una verdadera similitud que, si aún no han visto la serie, espero que sientan cuando la vean.

P: Catalina es muy callada y muy malvada a veces. Me preguntaba si eso era una elección tuya para mantener su voz baja.

- Creo que mi interpretación de Catalina es una combinación de las primeras conversaciones con Justin y mi interpretación de los guiones. Tengo la sensación de que era, de una manera muy tradicional, teniendo en cuenta que es italiana, o casi como un don en ‘El Padrino’. Es una persona muy reservada. Piensa bien las cosas. No siempre siente la necesidad de tener reacciones instintivas ante cualquier cosa. Así que tranquila es más astuta y debatiría el lado malvado. Pero esa es nuestra interpretación de Catalina de Médicis.

P: ¿Qué le atrajo de este papel y qué quería aportar a su historia que no hayamos visto antes?

- Creo que una combinación de elementos me atrajo al papel. Cuando era más joven me decían que no tenía un rostro de época y que no era apta para el teatro de disfraces. Pero siempre me fascinó la historia en la escuela. Era y es algo que encuentro muy fascinante. Y la historia ha sido escrita principalmente por hombres. Así que el aspecto de un drama histórico era realmente emocionante para mí. Y luego trabajar con Justin y Erwin fue que, cuando vi sus nombres en el correo electrónico de mi agente, me emocioné mucho porque sabía quiénes eran. Es decir, es Catalina de Médicis, es el papel soñado. Su historia es increíblemente fascinante, compleja, seductora y devastadora. Así que, para mí, tener la oportunidad de abordar todos esos temas, las relaciones, los fallos, y poder trabajar con todos estos increíbles actores que han sido elegidos también, fue un papel de ensueño y me siento honrada de interpretar a Catalina para el equipo.

P: Hablando de papeles de ensueño, quiero decir que los has conseguido muy pronto, eras todavía una adolescente cuando protagonizaste películas de Jane Austen y Charlotte Brontë, lo que es realmente increíble, y ahora estás en esta. ¿Cómo fue tener un comienzo tan rápido como ese y cómo es actuar ahora en otra epopeya de época como esta?

- No se siente lo mismo porque no soy la misma. Tengo 45 años. Tengo tres hijos, uno de 22 años que también actúa. Soy una persona diferente y he vivido muchas vidas. Así que poder haber experimentado el aspecto juvenil de interpretar a Jane Eyre o a Harriet en ‘Emma’, y todos son papeles bastante significativos, ha sido increíble. Pero volver y hacer esto más tarde en la vida, para interpretar a una reina formidable, en cierto modo tengo que decir, y esto puede sonar extraño, pero me conecta con la historia de alguna manera porque personalmente, tuve una infancia muy compleja con la que tuve que lidiar. Fui una indigente en mi adolescencia. He tenido muchas situaciones que no son tan deseables. Así que cuando leía sobre los antecedentes y la historia de Catalina, obviamente no soy de la realeza y no gobierno, pero esta idea de que esta persona pudiera no tener absolutamente nada y luego progresar hasta como lo hace en la historia... Es una persona real que tenemos que recordar aquí, no es sólo una novela, aunque es un gran libro en el que se basa. Es increíble que me hayan dado la oportunidad de seguir trabajando a los 45 años y de desempeñar un papel muy importante en la historia porque, y esto es mérito de Justin y Erwin, quieren contar esta historia y Starz quiere hacerla porque necesitamos más historias de mujeres y necesitamos más historias que realmente miren a la historia y digan: “¿Es esto realmente lo que pasó?”. Porque a menudo la perspectiva de la historia es masculina. Así que estoy increíblemente orgullosa de esta serie y, sí, emocionada de interpretar a Catalina.

P: Samantha, ¿qué haces si te dan un papel que te da miedo hacer?

- Si me dan un papel que me da miedo, creo que en la vida, a veces, sentir y navegar por el miedo es algo saludable. Creo que sentirse abrumada por el miedo no es saludable, pero tener ese tipo de sensación de emoción es bueno. También hay elementos del desafío. Así que esto es un gran reto y eso es muy emocionante. Me gusta aceptar papeles que me supongan un reto, ya sea Alpha en “The Walking Dead”, Catalina de Medici o algunos de los últimos papeles que he interpretado. Son papeles de personajes enormemente diferentes, y me encanta el reto.

P: Sabemos que a Catalina no le preocupa el juicio de sus pares. ¿Le preocupa la percepción de sí misma?

- Es una gran pregunta porque, obviamente, está el lado católico de las cosas y el aspecto de la espiritualidad. ¿Le preocupa lo que piensen los demás? No, francamente, no le importa. Creo que para ella es un juego a largo plazo. Está mirando X cantidad de años en el futuro y tiene que ver todo desde diferentes perspectivas todo el tiempo y estar muy por delante de todos los demás. Creo que lucha por su relación con Dios, la fe y la espiritualidad. Pero miramos atrás en la historia y las mujeres que eran parteras, que entendían las hierbas o las cualidades de ciertos hongos, o que rezaban bajo la luna llena, eran llamadas brujas. Los hombres son inteligentes. Son alquimistas, son científicos, son astrónomos... son muy inteligentes. Pero creo que la historia escribe a las mujeres como demonios o malvadas por ser increíblemente inteligentes y astutas. Hay líneas sobre las incursiones en las artes oscuras. Creo que ciertamente está sobrepasando los límites (*Risas*) en lo que se refiere a cumplir con su destino y simplemente escuchar su instinto.

11 de septiembre

Es la fecha en la que se estrenará ‘The Serpent Queen’.