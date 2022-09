Xavi Hernández: "Dembélé esta al nivel del mejor Neymar cuando estaba en el Barça"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, mostró su alegría por la plácida victoria (5-1) ante el Viktoria Plzen en la primera jornada de la Liga de Campeones, liderada por Ousmane Dembélé, quien está "al nivel del mejor" Neymar en su etapa como azulgrana, y Robert Lewandowski, "el mejor" delantero de Europa "junto" a Karim Benzema.

"La capacidad que tiene Dembélé en el uno contra uno se la he visto a pocos jugadores en mi carrera. Está al nivel del mejor Neymar cuando estaba aquí. Se tiene que atrever más a tirar a puerta, pero muy contento con él. Había sufrido en los últimos años y ahora está feliz. No hay muchos jugadores como él en el mundo", dijo tras el partido en el Spotify Camp Nou.

También, Xavi se refirió al polaco Lewandowski, quien marcó su primer 'hat-trick' como 'culé'. "Nos da muchas soluciones en ataque, es un jugador con una madurez tremenda. Si no es el mejor de Europa, estará con Benzema como los dos mejores. También está Haaland, pero sin ánimo de comparar es un espectáculo tenerlo", añadió.

"Es normal que la gente esté emocionada con Lewandowski. Es uno más, de ahí su grandeza. en Sevilla me pidió el cambio porque estaba un poco cansado. Hoy lo he visto disfrutar y he decidido que continuará. Él se adapta a cualquier situación", apuntó sobre el nuevo héroe del FC Barcelona.

El cuadro catalán se dio un nuevo festín, aunque el prometedor estreno no servirá para olvidar a Leo Messi. "Nunca se terminará el luto por el mejor jugador de la historia. Todo lo que daba al Barça era extraordinario, por desgracia se acabó y ahora hay otros futbolistas llamados a marcar la diferencia", dijo.

Los azulgranas arrollaron a un conjunto checo incapaz de seguir la velocidad de crucero del Barça. "Me quedo con la intensidad y comprensión del juego. Esta intensidad nos hace generar muchas ocasiones. Chutando más de 20 veces por partido estás más cerca de ganar que perder", indicó.

"Es un gran inicio, pero solo son tres puntos. Sigue siendo un grupo difícil, estamos muy contentos, pero tenemos que seguir siendo muy humildes, esto solo ha hecho que empezar. Las victorias siempre dan moral y confianza", expresó sobre los primeros tres puntos de la fase de grupos.

Una fiesta que la afición devolvió con ánimos y cánticos, incluidos para el propio Xavi. "Hemos generado mucha ilusión, que no se puede perder. El Camp Nou era una fiesta en muchos momentos. La gente ve que nos esforzamos y que tenemos ganas", dijo.

Preguntado por la imparable dupla Pedri-Lewandowski, el de Terrassa se deshizo en elogios de ambos. "Las conexiones del talento dentro del campo siempre funcionan. Lo que no es normal con 19 años es que Pedri entienda prácticamente todo en el terreno de juego, son dos talentos inagotables, una dupla que nos va a dar muchas alegrías", zanjó.

Sobre el cambio de Sergi Roberto en el descanso, Xavi reconoció que el capitán en el día de hoy tenía molestias. "Hemos preferido cambiarlo. Koundé lo veo más de central, pero ha jugado por emergencia de lateral", se refirió.

Por último, preguntado sobre su opinión respecto a viajar en tren en lugar de avión, Xavi afirmó ser "más que un club". "No podemos estar en una burbuja diferente de la sociedad. Jugamos por la gente, si nos lo pidiese el Gobierno o la Generalitat, como mínimo lo escucharíamos y con toda la humildad, si pudiésemos cambiar algo lo haríamos", concluyó.