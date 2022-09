México necesita crecimiento de 22% para cerrar el sexenio con 4% anual que prometió AMLO

El crecimiento de la economía mexicana está cada vez más lejos de la tasa anual promedio de 4%, que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para todo el sexenio.

A través del Paquete Económico de 2023, que entregó al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda informó que la meta oficial de crecimiento fue recortada de 3.4% a 2.4% para el cierre de 2022.

Mientras que 2023 prevé que el desempeño económico alcance entre 1.2% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB); que de concretarse, llevaría al país a un avance acumulado de 4.2%, entre el cierre de éste y el próximo año.

Sin embargo, al complementar la trayectoria de la economía nacional con la caída de 0.1% que registró en 2019, el decrecimiento histórico de 8.5% de 2020, por el impacto del Covid-19, y el rebote de 5% de 2021, los primeros cinco años del sexenio arrojan un saldo de 1.8%, con un promedio de 0.36% del PIB.

Ello significa que, de acuerdo a las cifras de Hacienda, México requiere una tasa de crecimiento de 22.2% en 2024, para lograr un avance acumulado de 24%, que le permita llegar a un promedio anual de 4% al cierre del sexenio, tal como lo prometió el presidente López Obrador al inicio de su gobierno.

Gasto público y prioridades

Además de las previsiones del PIB para los siguientes años, la Secretaría de Hacienda señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2023, que forma parte del Paquete Económico entregado al Congreso, otorga al gobierno federal un gasto público neto de 8.3 billones de pesos para el siguiente año.

La dependencia destacó que dicha cifra representa un crecimiento real de anual de 11.6% respecto a lo aprobado este año; que en suma le permitirá dar continuidad a los programas sociales, proyectos de infraestructura y compromisos de seguridad, educación y salud asumidos por el presidente de la República.

Señaló que en 2023 se garantizan recursos para la red de apoyos directos de los Programas para el Bienestar: pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, hijos de madres trabajadores y sembrando vida, que recibirán un billón 750 mil 900 millones de pesos, con un aumento anual de 12.7%.

También se propuso al Congreso un incremento de 21.7% en inversión física para el próximo año, cuyo objetivo es fortalecer “el desarrollo de infraestructura estratégica en beneficio de la conectividad, la soberanía energética y el comercio, en un entorno de disminución de la desigualdad”.

En particular, para el Tren Maya se asignó una partida de 143 mil 73 millones de pesos, cifra que representa un aumento de 95% respecto a lo aprobado en 2022; porcentaje equivalente a una cifra adicional de 69 mil 702 millones de pesos.

Ingresos e impuestos

El SAT tiene la misión de aportar 55.7 pesos de cada 100 que gaste el gobierno federal en 2023, a través del cobro de impuestos. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), la Secretaría de Hacienda estimó ingresos totales por 8 billones 299 mil 647 millones de pesos para 2023; de los cuales 55.7% provendrán del cobro de impuestos y las acciones de fiscalización que emprenda el SAT.

Detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la mera de recaudación 4.6 billones de pesos, que representan un crecimiento anualizado 17.2%, que además constituye la meta más ambiciosa que se le ha solicitado a este último organismo.

Para cumplir con tales objetivos, la ILIF impone al SAT una recaudación de 2.5 billones por concepto del ISR; 1.4 billones de pesos por concepto del IVA y 486 mil 212 millones de pesos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Indicó que además de otras fuentes de ingreso como el cobro de derechos y aprovechamientos, se prevé un déficit público de un billón 134 mil 140 millones de pesos, que representa un alza de 3.6 por ciento del PIB respecto a los fijado para este año.

Hacienda también confirmó que en 2023 no habrá cambios en las leyes fiscales, por lo que no esta vez no presentó una Miscelánea; además de que no hay aumento en las tasas de impuestos, ni creación de nuevos gravámenes; solo habrá justes por inflación.

Indicadores macroeconómicos 2022 / 2023

En los Criterios Generales de Política Económica, el gobierno federal prevé los siguientes indicadores:

PIB: 2.4% / 3%

Inflación: 7.7% / 3.2%

Tipo de cambio: 20.6 / 20.6 pesos por dólar

Precio del petróleo mexicano: 93.6 / 68.7 dólares por barril

Producción total de crudo mexicano: 1 millón 835 / 1 millón 872 mil barriles diarios

Exportación de crudo: 950 mil / 784 mil barriles diarios

Deuda pública total (interna y externa): 48.9% / 49.4% del PIB

