María Pry: "He sentido mucho bochorno por lo que hemos vivido hoy, no me esperaba una situación así"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Yo he sentido mucho bochorno por lo que hemos vivido, te hablo como entrenadora después de 14 años, no me esperaba una situación así. Entiendo que las árbitras están en su derecho de poder expresar lo que ellas sienten, esa libertad la tienen, pero también es verdad que se podrían haber hecho las cosas de otra forma", declaró la entrenadora en rueda de prensa.

El Madrid CFF disputaba la primera jornada frente al Alhama ElPozo en la localidad granadina, donde viajó el equipo madrileño para terminar no jugando el partido. "Los clubes nos hemos desplazado, hemos venido hasta aquí y llevamos toda la pretemporada entrenando y preparando este partido. Si además estuviera en la situación ahora mismo del Alhama como entrenadora y las jugadoras, con la ilusión de debutar en una liga profesional... Ese debut va a estar marcado", comentó.

Pry puntualizó que respeta "todas las formas y pensamientos que ellas tienen igual que se hizo hace dos años con el convenio de las jugadoras", pero que también piensa que "las cosas se pueden hacer de otra manera". "Yo también tengo derecho de poder expresar lo que quiero y yo como entrenadora he vivido hoy una situación desde mi punto de vista y para mí, bochornoso", sentenció.

"Creo que no se puede repetir y que tenemos que luchar todos en la misma dirección, porque ahora hablamos en los diferentes colectivos, quiénes son profesionales y quiénes no, y al final los técnicos vamos a ser los únicos que no tengamos convenio colectivo, entonces esto qué va a acarrear, ¿ahora también otra huelga?", apuntó la entrenadora.

La sevillana asegura que "es el momento de que todos" estén enfocados en el "fútbol femenino". "Creo que hay muchos intereses individuales pero de todo el mundo, pero el derecho y por lo que tenemos que trabajar es por y para el fútbol femenino", concluyó Pry.