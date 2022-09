Ancelotti: "Es normal que Asensio se enfade"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Estaba preparado para meter a Mariano y a Asensio si no marcábamos el segundo, pero se lesionó Lucas Vázquez y con una sola ventana no pensé en sacar a otro jugador. Asensio está enfadado y es normal enfadarse, significa que quiere jugar. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta. Es un jugador importante y estoy totalmente de acuerdo con su enfado. No pasa nada", declaró en rueda de prensa.

Sobre las críticas de los jugadores bermellones a Vinícius por su actitud, el técnico italiano le quitó hierro al asunto. "Es un jugador especial por cómo juega, aunque a veces por su forma de jugar el rival se puede enfadar. Siempre intenta regatear esté el equipo ganando o perdiendo. A veces cuando un rival va perdiendo se puede enfadar más de lo normal. Son cosas del fútbol y con su experiencia poco a poco va a aprender", subrayó.

"El árbitro ha de ser respetado en todos los sentidos. Vinícius tiene una calidad extraordinaria y los rivales con él son un poco más agresivos de lo normal. No tiene que cambiar nada de su actitud, ya que respeta mucho a los rivales y al árbitro. Si no lo hace, tiene que hacerlo", prosiguió.

Fuera de polémicas, se queda "con los tres primeros goles". "Han sido de gran calidad. Para mí el mejor ha sido el más importante, el de la combinación entre Rodrygo y Vinícius. A partir de ahí, todo fue más fácil. El partido ha sido complicado por muchas cosas: el calor, por encajar gol a balón parado... Al final hemos mantenido la cabeza fría y poco a poco hemos dado la vuelta al partido y ganado", prosiguió.

También elogió al uruguayo Fede Valverde, autor del primer gol blanco. "Uno es líder cuando es un ejemplo y Federico es muy importante para nosotros. Lo está haciendo muy bien y sigue siendo muy humilde. Eso te puede ayudar para ser un líder fantástico para el futuro. Tenemos a muchos que pueden ser líderes con el ejemplo y no con la lengua. Eso es muy importante", indicó.