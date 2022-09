Feministas convocan a la Antigrita en CDMX ‘porque no hay nada qué celebrar’

Colectivas feministas en la Ciudad de México (CDMX) convocaron a participar este 14 de septiembre en la Antigrita, un movimiento antagonista del Grito de Independencia que busca ‘cancelar’ los festejos patrios y, en su lugar, dar visibilidad a la violencia de género que ‘mancha’ al país.

A través de redes sociales, organizaciones feministas lanzaron el llamado para la protesta que se realizará este miércoles a las 12:00 horas en la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes.

Una de las colectivas convocantes, ‘Brujxs de la Calle’ señaló que ‘el objetivo es hacer visible la inconformidad con este sistema tan roto’ y de ahí la convocatoria a ‘todas las personas en resistencia que gusten participar’.

El acto contempla música, performance y micrófono abierto para la postura de las colectivas, además de una ‘mercadita’ para vender y hacer trueque, algo que se ha impulsado durante las últimas protestas como una nueva forma para hacer frente a la violencia económica.

Cabe recordar que en 2020 se llevó a cabo este movimiento en diversos puntos del país, aunque en aquella ocasión salieron a las calles la noche del 15 de septiembre y en punto de las 23:00 horas dieron ‘El Grito’, pero de protesta. Como en otras movilizaciones las pintas se hicieron presentes.

En entrevista con Publimetro, la activista feminista Sol Arvizu señaló que este año lo que se pretende hacer es impulsar las ‘mercaditas’ como una especie de política pública.

Explicó que este movimiento ‘surgió de la represión que ha habido históricamente hacia el movimiento feminista’ y por lo cual buscan que este modelo se replique en todas las plazas públicas de la Ciudad de México.

Respecto a la ‘Antigrita’ enfatizó que ‘es una oda a la hipocresía que tiene que ser resignificada porque quienes verdaderamente merecen reconocimiento hoy en día son las mujeres, las madres buscadoras, las que trabajan para sacar a sus familias adelante y El Grito debe ser por todas las mujeres asesinadas’.

“Es una forma de decir que sí hay que festejar, pero no a lo que históricamente estamos celebrando. Dejemos de nombrar a hombres que dieron una libertad que realmente yo no experimenté y me atrevería a decir que millones de personas están como yo”

— - puntualizó.