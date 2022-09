EEUU suspende los servicios de trenes de larga distancia ante una posible huelga en el transporte de mercancías

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La compañía ha señalado que la medida "es necesaria para garantizar que los trenes pueden llegar a su terminal de destino antes de una interrupción del servicio ferroviario si no se logra una resolución en las negociaciones". "Amtrak sólo operará trenes en los que haya seguridad de que cuentan con tiempo para llegar a su destino antes de las 0.01 del viernes, 16 de septiembre", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.

Amtrak, que no participa en las negociaciones, empezó el miércoles a ajustar los horarios y servicios de trenes de pasajeros que pudieran verse afectados en caso de que se anuncie una huelga por parte de trabajadores del transporte ferroviario de mercancías, que sería la primera a nivel nacional en los últimos 30 años. El operador no participa en las negociaciones y ha destacado que su personal "no está implicado".

El problema deriva de que una interrupción del servicio afectaría a vías que son propiedad de empresas implicadas en el conflicto laboral, lo que provocaría que las mismas dejarían de estar operativas en caso de huelga, afectando a las operaciones de transporte de pasajeros que acomete Amtrak.

Así, el operador ha destacado que está contactando con clientes que cuenten con billetes en las rutas canceladas y ha asegurado que les permitirá cambiar su reserva o recibir una devolución de la totalidad del importe, tal y como ha recogido la cadena de televisión CNN.