“Claudia presidenta solo en sueños”, responde Lilly Téllez tras confusión de Ken Salazar

La senadora Lilly Téllez arremetió contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la llamara “presidenta”.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, le respondió a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, tras confundir y llamar presidenta a la jefa de gobierno de la CDMX.

“Exacto: Claudia presidenta solo en sueños, por un involuntario tropezón diplomático”, escribió la funcionaria a través de sus redes sociales.

“Los mexicanos saben mejor (a quien elegir), Señor Embajador”, agregó en su mensaje.

Mexicans know better Mr. Ambassador 😉 https://t.co/ifp7dmUIXu — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 20, 2022

La equivocación se dio el pasado lunes 21 de septiembre, durante una conferencia conjunta, para dar a conocer los trabajos de mitigación sobre la construcción de la Nueva Embajada de Estados Unidos, en la colonia Irrigación; sin embargo, fue en el mismo evento donde el embajador Salazar aclaró la confusión.

Al ser cuestionado al embajador si al llamar “presidenta” a Sheinbaum se refería a las elecciones del 2024, Salazar respondió que no se mete en la política de México.

“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas Municipales, pues porque en la Ciudad de México tiene lugar único que es gobernadora, pero también alcalde, es Jefa, yo nada más le digo jefa, en la política de México no me voy a meter”, explicó.