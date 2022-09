Mujeres cortan su cabello y queman velos en protesta tras muerte de joven por la policía iraní

La muerte de una joven de 22 años en custodia de la policía por supuestamente llevar mal el velo desató una ola depor supuestamente llevar mal el velo

El suceso ocurrió la semana pasada y la revelación de nuevos detalles profundizó la indignación de la población iraní. En Teherán y otras localidades del país se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Tres personas murieron el lunes después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra hombres, mujeres y niños que protestaban en la provincia de Kurdistán por cuarto día consecutivo, denunciaron organizaciones de defensa de los derechos humanos.

اینترنت همراه در تهران قطع شده

شاهدان عینی: اینترنت رایتل فقط وصل است pic.twitter.com/TGQa8Pl5Tz — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 19, 2022

Velos en llamas y cortes de cabello

Mujeres iraníes que participan en las protestas se quitaron sus hiyab (pañuelos o velos) en plena calle, algo prohibido en Irán. Algunas de ellas incluso quemaron las prendas en público entre ovaciones de los manifestantes y cortaron sus largas cabelleras con tijeras frente a los manifestantes, las imágenes han circulado ampliamente en las redes.

Los vídeos también muestran a centenares de jóvenes de ambos sexos en universidades y el céntrico bulevar de Keshavarz de Teherán gritando “justicia, libertad, no al hiyab obligatorio”.

En ese y otros lugares del país también se escucharon cánticos de “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Las protestas fueron reprimidas por las autoridades con porras, gases lacrimógenos y cañones de agua.

“Mientras ondeábamos nuestros velos al aire, me sentí muy emocionada de estar rodeada y protegida por otros hombres. Me siento genial al ver esta unidad. Espero que el mundo nos apoye”, declaró una manifestante al periodista Ali Hamedani de la BBC en la ciudad central de Isfahan.

Bailen y quema de velos en Irán pic.twitter.com/kyzElfghsv — Fortín del Estrecho (@FortinEstrecho) September 21, 2022

Otra mujer que protestó la noche del lunes en la ciudad norteña de Rasht envió a BBC Persa fotografías de moratones en su cuerpo que atribuyó a golpes de la policía antidisturbios.

“Lanzaban gases lacrimógenos. Nos ardían los ojos”, denunció. “Tratábamos de huir, me acorralaron y me golpearon. ¡Me llamaban prostituta y decían que estaba en la calle para venderme!”, declaró.

Muertos y heridos

El grupo kurdo de derechos humanos Hengaw declaró el domingo que al menos 38 personas resultaron heridas en las dos ciudades.

Hengaw informó de la muerte de dos manifestantes tras los enfrentamientos del lunes en Divandarreh, situada entre Saqez y Sanandaj. También dijo que una niña de 10 años recibió un disparo en la cabeza en Bukan, una ciudad de la provincia de Azerbaiyán Occidental.

El gobernador de Teherán, Mohsen Mansouri, tuiteó el martes que las protestas están “totalmente organizadas con el propósito de crear disturbios”.

Irán🇮🇷

La tiranía islámica de los Ayatolah, no logra parar las protestas por la muerte de Mahsa Amini, (torturada por no llevar el velo Irene y aún no habéis organizado una protesta en la embajada);

que ya dejan seis muertos, multitud de heridos y linchamientos contra la policía. pic.twitter.com/ECnznPlFSZ — El Curandero (@curandero_el) September 21, 2022

Y la televisión estatal iraní alegó que la muerte de Mahsa Amini estaba siendo utilizada como una “excusa” por los separatistas kurdos y los críticos del sistema.

La ONU, por su parte, instó a los líderes de Irán a permitir las manifestaciones pacíficas e iniciar una investigación imparcial sobre la muerte de Amini. Las manifestaciones fueron especialmente multitudinarias en Teherán y en la segunda ciudad, Mashhad.

La muerte de la joven

Amini, de etnia kurda y originaria de la ciudad occidental de Saqez, en la provincia del Kurdistán, fue detenida el pasado martes a la salida de una estación de metro de Teherán por la policía religiosa islámica iraní, llamada oficialmente Gasht-e Ershad (Patrullas de Orientación).

La mujer de 22 años había acudido a la capital a visitar a la familia. La acusaron de infringir la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo con un pañuelo, y los brazos y las piernas con ropa holgada.

Familia de Mahsa Amini

Amini fue detenida presuntamente por no usar el hiyab adecuadamente. Los testigos acusaron a los agentes de golpear a Amini mientras estaba dentro del furgón policial que la llevó a un centro de detención.

Según los informes, la joven fue “golpeada en la cabeza con una porra y su cabeza fue golpeada contra el vehículo por la llamada policía de la moral”.

La alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, dio validez a los informes que sugieren una muerte violenta.

“La trágica muerte de Mahsa Amini y las denuncias de tortura y malos tratos deben ser investigadas con prontitud, imparcialidad y eficacia por una autoridad competente e independiente”, declaró al-Nashif.

No sé si las protestas en Irán están manipuladas por alguna Inteligencia extranjera como la CIA o el MI6, pero el hecho de que los varones apoyen la quema de hijabs/velos indica un quiebre profundo en la teocracia iraní pic.twitter.com/t04frEj4jG — Hunger games de Peronistán (@Chupetinero) September 20, 2022

También reveló que la ONU recibió “numerosos y verificados videos de trato violento” de las patrullas de la policía de la moral a mujeres que supuestamente no llevaban puesto adecuadamente el velo en la calle.

Versiones contradictorias

La policía informó que la joven sufrió un “fallo cardíaco repentino” mientras esperaba con otras mujeres en el centro para ser “educada”.

Las autoridades hicieron públicas las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a una mujer que identificaron como Amini hablando con una funcionaria, que le agarraba la ropa. A continuación se la ve sujetándose la cabeza con las manos y desplomándose en el suelo.

En otras ciudades del mundo, como Estambul, jóvenes salieron a la calle para protestar por la muerte de Amini y mostrar su repudio a la represión islámica.

“No ha habido ninguna negligencia de parte nuestra. Hemos realizado investigaciones y todas las pruebas muestran que no ha habido negligencia o comportamiento inapropiado por parte de los policías”, dijo el lunes Rahimi.

“Este es un incidente lamentable y deseamos no volver a presenciar tales incidentes”, agregó, al mismo tiempo que volvió a insistir en que la joven había violado el código de vestimenta y que la policía había pedido a los familiares de Mahsa que le llevaran “ropa decente”.

Organizaciones de defensa de derechos humanos cuestionaron la veracidad del vídeo, al señalar que está editado y no se puede apreciar la identidad de la mujer que protagoniza las imágenes.

#Internacional | Cientos de mujeres de Irán queman su hijab públicamente, como protesta, en valor de la Libertad, tras la muerte de la joven Mahsa Amini. pic.twitter.com/LRT1kA8umm — La Noticia SV (@lanoticiasv) September 21, 2022

El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, alegó el sábado que la joven “aparentemente tenía problemas físicos previos” y que “se sometió a una cirugía cerebral cuando tenía cinco años”.

Esta información fue desmentida por el padre, Amjad Amini, quien aseguró que su hija se encontraba “en perfecto estado de salud”.

Agregó que su hija había sufrido contusiones en las piernas y que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban una “versión editada” de los hechos. Asimismo, acusó a la policía de trasladar tarde a su hija al hospital.

¿Qué dice la ley sobre el uso del hiyab en Irán?

Tras la Revolución Islámica de 1979, las autoridades de Irán impusieron un código de vestimenta obligatorio que exige que todas las mujeres usen un pañuelo en la cabeza y ropa holgada que disimule su figura en público.

Una de las tareas de la policía religiosa islámica iraní es garantizar que las mujeres se ajusten a la interpretación de las autoridades sobre lo que es una vestimenta “adecuada”.

Los agentes tienen el poder de detener a las mujeres y valorar si están enseñando demasiado cabello, si sus pantalones y abrigos son demasiado cortos o ajustados, o si usan maquillaje en exceso.

🇮🇷 | LO ÚLTIMO: Policías del régimen de Irán tratan de impedir la protesta de mujeres en Sanandaj por la muerte de Mahsa Amini. #Mehsa_Amini pic.twitter.com/ysHV1xrnp2 — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 17, 2022

Los castigos por violar las reglas incluyen desde multas hasta prisión o flagelación. Algunas de las manifestantes que quemaron su hiyab para protestar por la muerte de la joven.

En 2014, las mujeres iraníes comenzaron a compartir fotos y videos en los que desobedecían públicamente las leyes del hiyab como parte de una campaña de protesta en la red llamada “Mi libertad sigilosa”.

Esta campaña inspiró después otros movimientos como “Miércoles blancos” y “Chicas de la calle de la revolución”.

Creciente malestar por la represión religiosa

La muerte de Amini se produce en medio de crecientes informes sobre actos represivos contra mujeres, como prohibir el ingreso a oficinas gubernamentales y bancos a quienes se considera que no cumplen con el código de vestimenta islámico.

Muchos iraníes, incluidos algunos partidarios del gobierno, están expresando su indignación en las redes sociales por la existencia misma de las Patrullas de Orientación de la policía moral, a las que han apodado “Patrullas Asesinas”.

#Iran,piazza di #Kerman: Una donna è seduta su un'armadietto di una cabina semaforica, si taglia i capelli in segno di protesta contro la morte di Mahsa Amini uccisa dalla "polizia della moralità".Manifestanti battono le mani e gridano "Morte al dittatore"@RadioRadicale #Turchia pic.twitter.com/ittjbxjSaE — Mariano Giustino (@MarianoGiustino) September 21, 2022

Aparecieron videos en las redes sociales que parecen mostrar a agentes deteniendo a mujeres, arrastrándolas por el suelo y llevándoselas a la fuerza. Parte de la sociedad iraní culpan directamente de estos casos al líder supremo Alí Jamenei.

Un antiguo discurso suyo que se está compartiendo a través de las redes sociales justifica el papel de la policía de la moral e insiste en que, bajo el régimen islámico, las mujeres deben ser obligadas a observar el código de vestimenta islámico.

Este último episodio parece profundizar la división entre una gran parte de la joven y vibrante sociedad de Irán y sus gobernantes radicales, una brecha que parece cada vez más difícil de reparar.

